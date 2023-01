“130 milioni di euro”: Napoli gelato, i tifosi tremano davvero

Napoli, occhio all’annuncio in diretta che fa tremare per davvero i tifosi: “130 milioni di euro”, nel mirino c’è il top di Spalletti

Non manca molto e tra meno di 48 ore sarà fischio di inizio tra Inter e Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono vogliosi di ripartire da laddove avevano lasciato, forti di otto punti di vantaggio sulle inseguitrici. E nonostante la trasferta ostica e complicata di San Siro preoccupi non poco, la squadra partenopea è pronta a scendere in campo per fare dell’Inter un solo boccone. O almeno, provarci senza alcun timore.

A guidare l’attacco dei partenopei ci sarà Victor Osimhen, vero e proprio trascinatore del Napoli nella prima parte di stagione. Al netto del mese fermo ai box per un infortunio muscolare, l’ex bomber del Lille è stato determinante per Spalletti e i suoi. Affamato, grintoso e letale: il nigeriano sta dimostrando finora di essere un attaccante stellare, capace di spostare quasi da solo gli equilibri. E anche i top club europei stanno iniziando ad esserne finalmente convinti.

Sul fortissimo Victor Osimhen, infatti, si sta iniziando a scatenare una piccola tempesta. La Premier League lo osserva con grande interesse, dopo che il Manchester United aveva fatto sul serio per lui nel corso dell’ultima estate. Sul suo futuro e su quali sono i piani del Napoli, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

“È vero che il Manchester United ha bisogno di un centravanti, ma ne ha bisogno subito e il Napoli non credo lascerà partire Osimhen nel pieno di questo campionato – rassicura Schira, che però gela i tifosi azzurri – Discorso diverso, invece, se parliamo della prossima estate. Se a giugno qualcuno busserà alla porta di De Laurentiis con 120-130 milioni di euro e a quella del calciatore con 12-13 a stagione, beh… Lì cambia tutto chiaramente. Il discorso permanenza si farebbe decisamente più difficile”.