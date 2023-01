Calciomercato, ufficiale il colpo: sarà in campo per Sampdoria-Napoli

Napoli, c’è il comunicato ufficiale in vista delle prossime partite. Apre il calciomercato ed è già pronto il colpo per la gara con la Sampdoria

Non manca molto: dopo un mese e mezzo di stop causa Mondiale in Qatar, la Serie A è pronta a tornare di scena. E quasi non sembra vero, soprattutto ai tifosi del Napoli che fremono di rivedere in campo la propria squadra del cuore. Anche perché il mese di gennaio può già decidere molto del cammino Scudetto degli azzurri, che dalla loro sperano di uscire indenni da una trenta giorni che rischia di essere già altamente indicativa per l’esito finale del campionato.

A preoccupare non sono, però, soltanto le gare di cartello contro Inter, Juventus e Roma. A preoccupare il Napoli c’è anche la trasferta di Marassi, dove bisognerà giocarsi punti pesanti domenica prossima contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. La stessa Sampdoria con cui è in piedi l’operazione Bereszynski-Zanoli, ma che si sta dando un gran da fare per rivoluzionare la rosa in questo mese di gennaio e lanciarsi alla disperata (ma non impossibile) rincorsa per la salvezza.

Ufficiale il colpo Nuytinck per Stankovic, già sarà in campo per Sampdoria-Napoli: c’è il comunicato

Primo colpo per l’obiettivo permanenza in Serie A è stato Bram Nuytinck. Il difensore olandese arriva in casa Sampdoria dall’Udinese, che quest’oggi ha ufficializzato il colpo con i suoi saluti al roccioso centrale. “[…] Si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria e saluta il Friuli dopo aver rappresentato, indossando anche la fascia di capitano, il nostro Club in 143 partite con 3 gol realizzati”, si legge dalla nota diramata dal club bianconero.

Per Stankovic si tratta di un colpo essenziale, visto che la sua Sampdoria si trova in piena emergenza difensiva. Già per la gara del 4 gennaio, il tecnico blucerchiato sta addirittura provando Bereszynski come centrale, ma l’arrivo di Nuytinck può sbloccare un di certo le cose. Non solo libera ulteriormente il polacco in direzione Campania, ma sarà già a disposizione per la gara di domenica pomeriggio tra Samp e Napoli.