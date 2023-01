“Sarà il duello chiave della partita”: Inter-Napoli, il grande ex non ha dubbi

Il Napoli si prepara all’importante sfida contro l’Inter. Ci sarà un duello chiave, ad individuarlo uno grande ex nerazzurro.

Una sfida dove i tre punti in palio rappresentano molto di più. Inter e Napoli hanno bisogno assoluto di vincere, soprattutto dopo una sosta cosi importante ed inedita come quella che abbiamo visto in occasione di questo finale di 2022. Quella dei Mondiali invernali è una novità rilevante, che potrebbe comportare delle conseguenze che soltanto nelle prossime settimane potranno riscontrare. Due squadre, quelle di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, che hanno bisogno di trovare certezze con una vittoria.

Non si tratta soltanto dei tre punti, ma anche di quello che sarebbe un segnale molto chiare da lanciare alle rispettive piazze. Gli azzurri, tra l’altro, arrivano a questa sfida da primi in classifica dopo una prima parte di stagione dove la squadra di Spalletti sembrava davvero irrefrenabile. Ecco perchè, ad oggi, scendere in campo per il Napoli significa inseguire nuove certezze ma anche conferme su quanto visto negli scorsi mesi.

Inter-Napoli, Beppe Bergomi non ha dubbi ed individua due giocatori

Certo, gli azzurri arrivano anche da due sconfitte in amichevole contro Villarreal e Lille, ed anche sotto questo punto di vista servirà dare una svolta e far capire ai tifosi che queste ultime due partite rappresentano soltanto piccoli incidenti di percorsi. Si guarda alla sfida con l’Inter, e c’è un grande ex nerazzurro che non ha dubbi su quello che sarà il duello decisivo di questa partita.

“Il duello chiave sarà quello sulla fascia tra Kvaratskhelia e Dumfries“, ha spiegato Beppe Bergomi ai microfoni de ‘Il Mattino’. “Il lato sinistro per il Napoli dove affonda con gli uno contro uno del georgiano e quello destro dell’Inter dove spinge con il terzino olandese”, ha ancora proseguito l’attuale commentatore tecnico di ‘Sky Sport’. Sarà così? Manca poco e si accenderanno le luci di San Siro per questa importante sfida di cartello di Serie A.