Colpo di scena Napoli: il dato sulla Champions fa impazzire i tifosi

Napoli, la rivelazione è una vero e proprio colpo di scena per i tifosi: c’è un dato che riguarda la Champions League che spiazza tutti.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis si appresta a ripartire per la seconda parte di stagione. Dopo le prime quindici gare in campionato e la fase a gironi di Champions League c’è una certezza: Napoli primo in Italia ed in Europa e mezzo globo incantato dalle giocate della formazione partenopea di mister Luciano Spalletti. Nonostante un girone apparentemente di ferro con Liverpool, Ajax e Rangers, gli azzurri hanno ribaltato tutti i pronostici ed hanno macinato risultati entusiasmanti.

La sola sconfitta contro gli inglesi ad Anfield Road non ha pregiudicato il cammino in Europa e gli azzurri sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale del torneo europeo come testa di serie. Adesso, sul cammino degli azzurri di Luciano Spalletti c’è l’Eintracht Francoforte. La compagine tedesca sarà il prossimo avversario dei partenopei in Europa, chiamati ad una doppia sfida apparentemente abbordabile considerato il cammino fatto fino ad ora.

Napoli vincente in Champions League? Il dato

Per molti tifosi ed addetti ai lavori, qualora gli azzurri continuassero su questa strada potrebbero addirittura puntare alla vittoria finale della Champions League. Un risultato, secondo alcuni, non impossibile. A confermarlo sono i dati raccolti da ‘ABC News’ tramite le analisi di ‘Five Thirty Eight’.

Nella speciale raccolta di dati ed analisi su chi potrebbe alzare la coppa dalle grandi orecchie nel 2023, oltre ai top club europei c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Tra i club che hanno maggiori probabilità di vincere la Champions League questa stagione c’è il Bayern Monaco, con una percentuale di successo pari al 23%, il Manchester City col 21%. E poi il Liverpool, con una sorprendente probabilità di successo dell’8%, così come il Paris Saint-Germain di Messi e Mbappé. Solo al 6%, invece, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed i portoghesi del Benfica. Il Napoli di Spalletti, invece, segna quota 5%. Un dato basso, ma che comunque lascia qualche speranza nel cuore dei tifosi partenopei.