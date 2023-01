Napoli, De Laurentiis ha deciso: contratto e ingaggio top in arrivo

Napoli, il primo colpo di mercato è una vera e propria sorpresa per i tifosi. De Laurentiis ha deciso: ingaggio da top player in arrivo.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa. Con l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, il club partenopeo potrebbe ben presto regalare ai tifosi qualche colpo ad effetto. Con ogni probabilità, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non stravolgerà la rosa di mister Luciano Spalletti. Squadra che vince non si cambia, al massimo si sistema per affrontare le avversità.

Proprio per questo motivo il primo colpo d’inverno potrebbe seriamente essere Bartosz Bereszynski della Sampdoria, individuato come vice del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino della Sampdoria è il primo della lista per il calciomercato di gennaio e ben presto potrebbe arrivare in città per aggregarsi al gruppo azzurro. La trattativa con il club ligure è iniziata già diverse settimane fa e tutto sembra portare alla fumata bianca.

Mercato Napoli, De Laurentiis blinda Kvaratskhelia

Il vero colpo di mercato, però, sarà confermare i giocatori più importanti della rosa. Tra questi c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia che nella prima parte di campionato ha incantato tutta Europa. L’attaccante georgiano, entrato in punta di piedi durante l’estate con l’arduo compito di sostituire l’ex capitano Lorenzo Insigne, ha brillato come pochi. Le prime giornate in Serie A ed in Champions League hanno strappato applausi ed attestati di stima da parte di chiunque.

Mai una giocata sbagliata e sempre pronto a colpire le difese avversarie, anche quelle più dure da superare (il Liverpool in Champions League, ndr). Solamente la lombalgia acuta prima della sosta per i Mondiali l’ha messo ko e l’ha costretto a saltare qualche gara. Visti i presupposti, dunque, De Laurentiis e Giuntoli hanno già in mente cosa fare. Blindarlo è l’obiettivo per evitare gli assalti dei top club che hanno già messo gli occhi sul suo cartellino. Nonostante un contratto lungo ed appena firmato, il patron del Napoli, come riferisce l’edizione odierna di ‘la Repubblica’ ha intenzione di tenerselo stretto e di proporgli un rinnovo contrattuale con ritocco dell’ingaggio.