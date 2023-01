😱 Napoli, il retroscena di Mancini spiazza i tifosi: è successo cinque anni fa

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha svelato un retroscena che riguarda la SSC Napoli: arriva l’intervista.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha attirato su di sé i riflettori di mezza Europa. Oltre a stupire all’interno dei confini italiani, anche all’estero, grazie alle super prestazioni in Champions League, si sprecano i commenti sugli azzurri di Aurelio De Laurentiis. Anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista riportata sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il ct dell’Italia ha commentato il campionato italiano e l’operato della SSC Napoli. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni ai taccuini della rosea: “Un pronostico su chi vincerà lo scudetto? Questa è una domanda troppo difficile. Rispondere, poi, dopo cinquanta giorni di sosta lo è anche di più. Il Napoli ha delle buone possibilità però. Ci sono otto punti di vantaggio ed il gruppo è ben collaudato. Sono stati aggiunti due o tre calciatori forti”.

Il ct Roberto Mancini sul Napoli

Poi ha proseguito: “Napoli danneggiato dallo stop, o gli serviva? E’ difficile parlare di vantaggio. Gli azzurri erano in una condizione psicofisica straordinaria considerate le undici vittorie. Ma bisogna anche dire che il momento di difficoltà durante la stagione arriva sempre. Magari per i partenopei di Spalletti questo momento sarebbe arrivato tra il mese di novembre e quello di dicembre, durante la pausa”.

E ha concluso: “Il campionato si decide a gennaio? Diciamo che se il Napoli vincesse con Inter, Juventus e Roma metterebbe un’ipoteca seria sul campionato con queste tre vittorie. Inutile studiare Kvaratskhelia? Mio figlio Andrea me ne parlò cinque anni fa, era già un fenomeno secondo lui e devo dire che probabilmente aveva ragione. Oggi nel calcio sappiamo tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte. Se non puoi fare certe cose perché ti studiano gli avversari allora ne fai altre. Il Milan anti Napoli in classifica? Le inseguitrici sono lì, tutte vicine tra loro. Sono ancora tutte in tempo per riprendere il Napoli. Servirà correre tanto e forte”.