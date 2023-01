Colpo di scena Insigne, il gesto spiazza tutti: è successo a Capodanno

Lorenzo Insigne spiazza i tifosi del Napoli: colpo di scena avvenuto durante il Capodanno, la foto diventa virale sui social network.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del calciomercato invernale. La finestra di gennaio, aperta da ieri, potrebbe regalare ai supporters partenopei alcune sorprese. Bartosz Bereszynski della Sampdoria potrebbe presto indossare la casacca dei partenopei e dare il proprio apporto a mister Luciano Spalletti già a gennaio.

In ogni caso, il presidente De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non hanno alcuna intenzione di stravolgere la rosa. Squadra che vince non si cambia. Al massimo si sistema qualcosina. Proprio in quest’ottica, infatti, va inserito l’eventuale arrivo del terzino della Sampdoria, chiamato per far rifiatare capitan Giovanni Di Lorenzo. La squadra è rodata e lo spogliatoio sembra più unito che mai. Nonostante l’addio di tutti i top player della rosa durante l’estate, i tifosi del Calcio Napoli sembrano aver già individuato i nuovi idoli.

Napoli, Insigne torna in città per il Capodanno

Archiviato l’addio dell’ex capitano Lorenzo Insigne, trasferitosi al Toronto FC durante lo scorso calciomercato estivo, è diventato Kvaratskhelia il beniamino del tifo partenopeo. Nonostante Napoli abbia già individuato il proprio scudiero nel georgiano, il rapporto tra Insigne, la città di Napoli e la tifoseria sembra essere ancora vivo. A dimostrarlo è l’episodio accaduto durante le festività natalizie.

Nonostante la lunghissima distanza tra Toronto, in Canada, e Napoli, Lorenzo Insigne è rientrato sotto l’ombra del Vesuvio per festeggiare il Natale ed il Capodanno durante le ultime festività. L’ex azzurro, come dimostrano gli scatti postati sui social, ha passato il primo giorno del nuovo anno in un noto ristorante partenopeo, in pieno centro città. Come pubblicato dalla struttura, Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della sua visita nel noto ristorante: “Dovevo iniziare questo nuovo anno con il migliore cibo di Napoli per avere la giusta carica. Napoli la porto sempre nel mio cuore”. Un vero e proprio atto d’amore nei confronti del capoluogo campano. Non ci sono milioni che resistono: Napoli ed Insigne restano legati da un lungo filo rosso.