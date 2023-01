🇦🇷 Messi o Maradona? La risposta dell’ex allenatore Ottavio Bianchi

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Inter, parla prima della sfida tra di domani sera in Serie A, tra pronostici e confronti storici.

Manca poco alla sfida tra Inter e Napoli, che segnerà la ripresa del campionato di Serie A per i ragazzi di Luciano Spalletti, e l’atmosfera è già abbastanza calda. Le due squadre distano 11 punti in classifica, ma il campionato è ancora lunga e nulla è ancora detto. Per prepararsi a questa sfida, TvPlay.it ha intervistato uno dei soli tre allenatori della storia a essere stati su entrambe le panchine, Ottavio Bianchi.

Bresciano, oggi 79 anni, Bianchi è divenuto celebre per aver guidato il Napoli tra il 1985 e il 1989, quindi nell’era d’oro di Diego Armando Maradona. Successivamente è tornato, con meno fortuna, sulla panchina partenopea nella stagione 1992/1993, dopo una parentesi alla Roma. L’anno seguente andò poi ad allenare proprio l’Inter, nella prima annata di Massimo Moratti presidente.

Un campionato, una Coppa Italia e una Coppa UEFA vinte col Napoli, e tanta esperienza, anche se ormai non allena più dal 2002. Oggi, da esterno, Bianchi ha avuto modo di guardare alla stagione attuale e dare i suoi pronostici a TvPlay.it, a partire dal match di domani sera a San Siro. “Il Napoli è in una condizione idilliaca. – ha detto – L’Inter, se perde altro terreno, è out”.

Ottavio Bianchi, da Inter-Napoli a Messi-Maradona

Già dalle sue prime parole, è chiaro chi l’ex allenatore azzurro e nerazzurro ritenga favorita per la vittoria, ma Bianchi mette anche le mani avanti. “Di solito quando una squadra sta andando così bene non ci vorrebbe uno stop” precisa, spiegando che una delle grandi incognite sarà la condizione attuale del Napoli.

Ma il tecnico bresciano non si è limitato alla gara di mercoledì sera, perché nell’intervista è stato portato anche a parlare del grande confronto tra Messi e Maradona, tornato di moda dopo il Mondiale. “Ho troppo rispetto per i campioni e per le gesta di questi personaggi irraggiungibili, non credo nelle classifiche e negli accostamenti. – spiega Ottavio Bianchi – Sono talmente bravi che non esistono classifiche. Anzi penso che siano addirittura sminuenti per questi, che sono dei protagonisti.”