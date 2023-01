“Mi voleva il Napoli”: calciomercato, il retroscena lascia i tifosi senza parole

Calciomercato Napoli, la rivelazione in diretta spiazza i tifosi. “Mi voleva il Napoli nel 2013”: nessun supporters poteva immaginarlo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre stato attento ai migliori talenti del panorama calcistico italiano. La gestione virtuosa del club partenopeo sul mercato in entrata ed in ottica plusvalenze ha sempre dato i frutti sperati. Le grandi cifre incassate dalle cessioni dei top player negli ultimi anni hanno rimpolpato le casse della società azzurra ed hanno fatto in modo di poter investire in altri profili talentuosi.

Facendo un tuffo nel passato fino al 2013, un nome finito sui taccuini della dirigenza e dell’area mercato del Napoli è quello di Marco Andreolli. Il difensore ai tempi indossava la maglia del Chievo Verona e finì nei radar dei top club della massima serie italiana. Oggi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio CRC’, proprio Marco Andreolli ha rilasciato alcune dichiarazioni a cuore aperto, lasciando i tifosi azzurri di stucco.

Calciomercato Napoli, il retroscena di Andreolli

DI seguito uno stralcio del suo intervento: “Osimhen è un giocatore importante per Luciano Spalletti, ha messo in mostra tante cose buonissime negli ultimi anni ed una crescita individuale incredibile. L’Inter dovrà cercare di difendere bene e da squadra compatta: l’intero reparto sarà importante”.

Poi ha continuato: “Se il Napoli mi ha cercato nel 2013? In passato c’è stato qualche contatto per venire al Napoli, poi l’affare non si è mai concluso. Ai tempi giocavo al Chievo Verona, mi fece molto piacere l’interessamento di una grande squadra come gli azzurri. Se un club come quello napoletano ti cerca è una bella sensazione, mi sarebbe piaciuto indossare la casacca del club partenopeo. Quella campana è una piazza calda, molto. Per un giocatore fa sempre piacere l’interessamento di un club di tale portata”.

Insomma, confermati i rumors di mercato del tempo che, adesso, trovano veridicità nelle parole del giocatore. Ben nove anni fa l’affare non si concluse ed il giocatore non riuscì ad esaudire il desiderio di indossare la casacca del Napoli del patron Aurelio De Laurentiis.