Napoli-Juventus, salti di gioia per i tifosi: adesso la notizia è ufficiale

Napoli-Juventus, finalmente è arrivata l’ufficialità della notizia più attesa dai tifosi azzurri: c’è il comunicato del club partenopeo.

Napoli-Juventus è sempre più vicina. Nonostante i fari sino tutti puntati sul big match di domani sera tra Inter e Napoli allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, i tifosi azzurri non potranno assistere alla gara in programma alle ore 20:45. O meglio, i tifosi del Napoli residenti in Campania: a loro è interdetto l’accesso all’impianto sportivo per motivi di ordine pubblico. Gli scontri e la conseguente morte dell’ex capo ultras Daniele Belardinelli di qualche anno fa hanno messo il match tra quelli ad alto rischio.

Per questo motivo, per assistere dal vivo alle gesta dei ragazzi di mister Luciano Spalletti, sarà necessario attendere la super sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri, in calendario il 13 gennaio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I supporters partenopei sono da giorni in trepidante attesa. Il motivo? La messa in vendita di una parte dei tagliandi validi per il match.

Biglietti Napoli-Juventus, arriva l’ufficialità

Giorni fa, tramite una nota ufficiale, la SSC Napoli ha comunicato ai tifosi la messa in vendita dei biglietti per il match valido per Napoli-Juventus. La comunicazione, però, ha creato malumore e disappunto tra i più poiché gli unici tickets disponibili sulla piattaforma TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate erano quelli relativi ai settori inferiori.

Alcuna comunicazione vi fu a proposito di quelli superiori. Solamente pochi minuti fa è arriva la svolta ufficializzata tramite una nuova nota ufficiale apparsa sui canali del club partenopeo. Di seguito il comunicato del Calcio Napoli:

“A partire dalle ore 10 di domani 4 gennaio saranno messi in vendita i biglietti degli Anelli Superiori dei distinti e delle curve per la gara Napoli-Juventus, 18esima giornata in programma il 13 gennaio. La vendita avverrà per una quota determinata di tagliandi che verrà posta sul circuito Ticketone a scadenza quotidiana“. Una notizia che fa sì felice migliaia di tifosi, ma che lascia comunque un minimo di perplessità. Già da domattina, dunque, partirà la caccia al biglietto. Si preannunciano code virtuali e fisiche piuttosto lunghe.