“Dipende da me…”: Napoli, la sentenza di Spalletti preoccupa i tifosi

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter di questa sera.

Contro l’Inter è arrivata la prima sconfitta stagionale. A San Siro i padroni di casa hanno superato il Napoli grazie ad un rete nella ripresa di Edin Dzeko. Una sconfitta che, complice le vittorie di oggi di Juventus e Milan, riduce il vantaggio del Napoli sulle immediate inseguitrici a 5 punti.

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha commentato così ai microfoni di DAZN la partita: “Loro hanno fatto come hanno fatto sempre, cercavano di venire addosso con Calhanoglu su Lobotka e dovevamo essere più bravi sulla trequarti. Dietro Calhanoglu si libera un po’ di spazio e non siamo stati bravi a giocare con la stessa qualità di sempre. Se ci attaccano su Lobotka dietro si libera spazio, ma non siamo riusciti a girare bene la palla.”

Spalletti ha poi continuato: “Sotto l’aspetto della qualità non possiamo fare di più. Poi anche qualche calciatore poteva fare di più. L’idea nostra era far girare palla per creare disordine e poi entrare in area. Però se la facciamo girare lenta diventa difficile. Diventa un uno contro uno ed è difficile. Dovevamo farla girare più velocemente la palla.”

Napoli, la medicina di Spalletti: “Torniamo ad allenarci!”

Rimpianti per non aver trovato altre soluzioni? Spalletti la mette su questi binari: “Giocare con i lanci lunghi è difficile se dall’altro lato hai un difensore come Acerbi bravo a prendere la posizione. Contro una squadra fisica come l’Inter è difficile.”

Quella con l’Inter è la prima sconfitta in campionato per gli azzurri che fino ad oggi avevano solo perso il Champions League contro il Liverpool. Come reagire immediatamente ed evitare contraccolpi psicologici lo spiega benissimo il tecnico toscano: ” La sconfitta la si gestisce bene. Ci si allena meglio di come abbiamo fatto fino ad ora. Stasera abbiamo giocato sotto livello, quindi si torna ad allenarci meglio per ritrovare la nostra forma migliore.”