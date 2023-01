“Ha la stima di De Laurentiis”: Napoli, per l’estate già pronti due colpi

Il Napoli al lavoro per portare in squadra due nuovi giocatori promettenti, uno dei quali ha colpito particolarmente De Laurentiis. Chi sono?

Continua a guardare anche al futuro il Napoli, molto impegnato sul mercato di gennaio e sulla partita di questa sera a San Siro con l’Inter. Giuntoli sta valutando tanti potenziali colpi per la squadra di Spalletti, sempre tenendo ben presente l’equilibrio tra funzionalità e investimento. Per Bereszynski manca solo l’ufficialità, mentre a centrocampo si insegue Ounahi, e in difesa ci sono al vaglio un paio di nomi.

Uno tra Tiago Djalo ed Evan Ndicka potrebbe infatti andare a rinforzare il reparto arretrato partenopeo a partire dalla prossima estate, se non addirittura entrambi. Tutto dipende ovviamente dalle eventuali cessioni, in particolare dopo che si attiverà la clausola rescissoria di Kim Min-jae. Allo stesso modo, i discorsi a centrocampo sono vincolati alle possibili partenze, su tutte quella di Demme, che potrebbe lasciare già gennaio.

Ma nel frattempo il Napoli monitora giocatori interessanti anche in altri settori del campo, come la porta e l’attacco. Nel primo caso, i discorsi attorno a Meret non sono mai finiti, ma l’ex Udinese sembra aver ormai convinto Spalletti. La questione rimane quindi quella relativa al suo vice, con Sirigu in uscita verso Cagliari. Dalla Sampdoria dovrebbe per il momento rientrare Contini, ma per l’anno prossimo c’è già un altro nome nel mirino.

In porta e in attacco, il Napoli stringe su due rinforzi

Una doppia operazione, per il portiere e l’attaccante, che si preannuncia però abbastanza facile, dato che entrambi i giocatori sono già in orbita De Laurentiis. Stiamo parlando ovviamente di Elia Caprile e Walid Cheddira, entrambi in forza al Bari, l’altro club di proprietà del patron del Napoli. I loro nomi circolano da un po’, ma oggi l’interesse è stato confermato dal ‘Corriere dello Sport’.

In particolare è il marocchino, visto anche al Mondiale, ad aver convinto particolarmente il Napoli, dato che secondo il quotidiano “si è già guadagnato la stima della famiglia De Laurentiis”. Un trasferimento a gennaio è però da escludere. In primo luogo perché il Napoli non ha strettamente bisogno di rinforzi nei loro ruoli, e secondariamente per tutelare il Bari. I pugliesi sono infatti quarti in Serie B, e potrebbe riuscire a ottenere la promozione in A.