“Manca ancora…”: Inter-Napoli, l’annuncio di Inzaghi fa gioire i tifosi

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel post partita commentando la vittoria dei nerazzurri sul Napoli di Luciano Spalletti.

Il posticipo della sedicesima giornata di Serie A ha visto il big match di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Spalletti. I nerazzurri hanno ottenuto un successo di misura con la rete decisiva di Edin Dzeko, ancora una volta decisivo in questa stagione. Tre punti fondamentali per la squadra di Inzaghi ed un campionato che torna riaperto.

Grande prova dei padroni di casa che controllano il match fin dal primo minuto, sprecano diverse occasioni e l’1 a 0 stava anche stretto ai calciatori nerazzurri. Dimarco e Lukaku hanno sprecato diverse occasioni e la partita poteva finire con un risultato più netto. Il tecnico

“Dzeko? Sta facendo benissimo, è un anno e mezzo che siamo insieme ed è un calciatore di grande qualità. Ci sta aiutando tantissimo, siamo in una buona striscia e abbiamo battuto il Napoli, l’unica squadra imbattuta in Europa e tutto ciò ci rende orgogliosi. La squadra si stava allenando bene ed io ero molto sereno sulla prestazione”.

Inte r-Napoli, le parole di Inzaghi

Il tecnico ha poi proseguito ed ha discusso sulla lettura del match: “Diciamo che tutte le partite hanno una storia a sè. nella seconda parte del secondo tempo il Napoli ha palleggiato ma abbiamo giocato 95 minuti di grandi minuti. Potevamo segnare già nel primo tempo, la squadra è sempre stata concentrata e devo dire che abbiamo fatto un’impresa. Battere il Napoli in questo momento ci deve dare grandissima fiducia in vista del futuro”.

Il tecnico ha concluso poi: “Nelle ultime 10 abbiamo vinto 9 partite ed abbiamo perso solo contro la Juve. Abbiamo passato un girone di Champions durissimo e la squadra sta giocando bene. E’ lunga e noi dobbiamo pensare solo a migliorare noi stessi, manca solo Brozovic all’appello. Scudetto? Manca ancora tantissimo alla fine, questa sosta era qualcosa di nuovo, noi dobbiamo fare cosi ed ora dobbiamo pensare al prossimo match. Calhanoglu? Sta facendo molto bene, in una serata cosi è difficile fare dei nomi. Hakan sta avendo un percorso importante, quest’anno siamo in emergenza da cinque mesi in quel ruolo ma lui sta facendo questo ruolo benissimo.