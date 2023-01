🔵 Mercato Napoli, la svolta è quasi ufficiale: giocherà in azzurro

Napoli, arriva la svolta sul mercato che è quasi ufficiale. Il big giocherĂ in azzurro, spunta fuori l’indizio che conferma tutto

Ripartenza col brivido per il Napoli. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è ripartita col piede sbagliato in questo 2023, scontrandosi con lo scoglio Inter. Fatale la rete di Dzeko, che ieri ha condannato gli azzurri alla prima sconfitta in campionato. E soprattutto, che ha riaperto difatti il campionato, accorciando complessivamente la distanza che intercorre in classifica tra i napoletani e le altre avversarie che inseguono.

Nel mentre che il Napoli si carica per reagire nella prossima di campionato contro la Sampdoria, la dirigenza non se ne sta con le mani in mano. E pianifica il mercato invernale e quello della prossima sessione. Molto bisognerĂ capire soprattutto dalle uscite, in particolare a centrocampo, dove il nome di Diego Demme è ancora ballerino. Dalla permanenza o meno dell’ex regista del RB Lipsia potrebbero dipendere i destini di mercato azzurri, con Cristiano Giuntoli che sonda il terreno per eventuali eredi.

Calciomercato Napoli, svolta sul futuro di Demme. A breve sarĂ anche ufficiale? Spunta l’indizio

Futuro di Diego Demme che, però, resta un vero e proprio rebus per il Napoli. Il mediano era un vero e proprio pupillo di Gattuso, mentre ha trovato pochissimo spazio da quando è arrivato Spalletti. La Salernitana si è ormai defilata, complice l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia e dell’ingaggio troppo pesante dell’ex RB Lipsia. E di altri compratori, intanto, non vi è nemmeno l’ombra.

Per questo, potrebbe presto arrivare una svolta nell’avvenire di Diego Demme e del mercato partenopeo. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’italo-tedesco si avvia verso la permanenza a Napoli sino al termine della stagione. ContinuerĂ dunque a giocare in azzurro, al netto di eventuali imprevisti. E con il defilarsi anche del Valencia proprio del suo mentore Gattuso, la svolta per la permanenza di Demme al Maradona rischia di diventare (quasi) ufficiale. Alle prossime settimane, poi, l’ardua sentenza.