Crisi Napoli, doppio allarme dopo l’Inter: i tifosi tremano davvero

Napoli in crisi dopo la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi? Doppio allarme lanciato in diretta radiofonica: tifosi sulle spine.

Il Napoli di Luciano Spalletti deve archiviare in fretta la sconfitta contro l’Inter per ripartire col piede giusto in campionato. Dopo l’1-0 di ieri sera deciso da un colpo di testa di Edin Dzeko, la squadra partenopea ha perso l’imbattibilità. Gli azzurri, fino a ieri, erano l’unica squadra in Europa a non aver ancora perso una gara. Un risultato che nessuno avrebbe potuto pronosticare e che ha lanciato gli azzurri in testa alla classifica generale di Serie A 2022/2023.

Nonostante il passo falso allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, la squadra di Spalletti ha ancora del vantaggio sulle inseguitrici. Gli azzurri, fermi a 41 punti in elenco, sono avanti di cinque lunghezze sul Milan di Stefano Pioli, secondo in classifica a quota 36 punti. In ogni caso, quello degli azzurri deve essere un momento per ritrovare la concentrazione e ripartire col piede giusto. All’orizzonte c’è la sfida contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Napoli, parla il giornalista Paolo De Paola

Il giornalista Paolo De Paola, ex direttore del quotidiano ‘Tuttosport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta radiofonica: “Sono ottimista per il cammino del Napoli, nonostante i complotti ed i piagnistei di Roberto Saviano. C’è una scaramanzia piuttosto fastidiosa attorno al cammino del Napoli. Spalletti fa molto bene a dipanare tutto in conferenza stampa. Le condizioni di alcuni top player come Osimhen e Kvaratskhelia preoccupano non poco, ma in generale tutta la squadra ha dato meno rispetto al solito”.

Poi ha continuato: “La Juve poteva perdere ieri invece ha trovato un gol con fortuna. Il Milan, invece, è stato diverso perché ha quasi dilagato contro la Salernitana. Sono loro i veri avversari degli azzurri. Sampdoria-Napoli e Milan-Roma possono sistemare tutto per i partenopei che sono potuti permettere questa pausa. A stare sempre sul pezzo, invece, deve essere il Milan. Questo è il vero vantaggio di Spalletti, ma contro la Samp non deve sbagliare. A Milano cosa non mi è piaciuto? L’atteggiamento rassegnato di Spalletti, ma bisogna ammettere che perdere a San Siro ci può stare”.