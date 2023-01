Amarezza Napoli, ma Spalletti può già sorridere: rivelazione in diretta

Per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi, c’è stata una rivelazione ben augurante.

Il Napoli ha decisamente steccato la prima partita dell’anno. Il team partenopeo, infatti, ha rimediato una sconfitta per 1-0 nel big match di ieri di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. La ‘Beneamata’ è riuscita a vincere con il colpo di testa di Dzeko, ma ha avuto più di un’occasione nitida per segnare ancora.

Gli azzurri, dal canto loro, sono stati realmente pericolosi solo nei minuti finali della gara, ovvero quanto la conclusione di Giacomo Raspadori è stata parata da Onana. Per il resto della gara, il Napoli ha avuto solo qualche possibilità, vedi l’anticipo all’ultimo secondo di Mkhitaryan su Victor Osimhen, ma troppo poco per cercare di strappare almeno un punto in una partita così importante.

Dopo il ko contro l’Inter, il Napoli è atteso da un’altra trasferta. I partenopei, infatti, domenica prossima, esattamente alle ore 18.30, scenderanno in campo al Marassi per sfidare una Sampdoria rinfrancata dal successo di ieri contro il Sassuolo. Tutti aspettano adesso una possibile reazione dei partenopei all’amarezza per la sconfitta contro i nerazzurri, anche se Spalletti può già sorridere per alcune dichiarazioni.

Napoli, rivelazione di Leonardo Semplice fa sorridere Spalletti: “Gli azzurri contro l’Inter non hanno strameritato di perdere”

Leonardo Semplici, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’, ha infatti un po’ rincuorato la piazza partenopea per il ko contro l’Inter: “Il Napoli ha perso una gara importante, ma non si può dire che abbia strameritato di perdere. Non bisogna dimenticarsi che l’Inter era considerata ad inzio campionato la rosa più forte. Ci sta uscire sconfitti da San Siro, anche se stiamo parlando di un momento particolare della stagione”.

L’ex allenatore di Spal e Cagliari ha poi concluso il suo intervento: “Bisogna analizzare il ko contro l’Inter con la giusta serenità e tranquillità. Il Napoli adesso prepararerà la partita con la Sampdoria sia con la rabbia e mentalità giusta. Il campionato, visto che ancora lunghissimo, è stato sempre aperto, anche prima della sosta. Tutti avrebbero messo la firma per avere alle sedicesima giornata di campionato un vantaggio di cinque punti sulla seconda.