“Napoli penalizzato”: la sentenza a sorpresa spiazza tutti

Inter-Napoli è terminata 1-0 in favore dei nerazzurri con Dzeko in rete, ma la prestazione degli azzurri sarebbe stata condizionata anche dall’indirizzamento arbitrale di Sozza.

Fin dal momento della designazione, sull’arbitro Sozza sono state gettate molte ombre. Pur avendo diretto il Napoli con successo in alcune occasioni, ad esempio la vittoria di questa stagione 2022-23 contro la Lazio, destava preoccupazione la sua presenza come direttore del match. Perché? Perché originario di Milano, infatti appartiene alla sezione di Monza. Ma in particolare modo dopo le polemiche dell’ultimo Milan-Fiorentina, a causa della rete assegnata ai rossoneri al 93′ e un episodio precedente con protagonista Ikoné.

La sfida di San Siro, sotto gli occhi di 75.000 e oltre spettatori, non ha visto episodi del genere capitare. Quindi la gara è andata avanti senza troppe polemiche, sebbene l’opinione generale abbia notato una tolleranza eccessiva nei riguardi della fisicità dei calciatori nerazzurri. Nello specifico, ci sono stati molti confronti-scontri sulle fasce fra Kvaratskhelia e Barella fin da inizio match, ma sono passati in sordina.

Un gioco d’azione fra Dimarco e Dzeko ha consentito al bosniaco di realizzare un colpo di testa che ha sconfitto Alex Meret e il risultato è stato di misura, nonostante le molteplici occasioni sprecate dai padroni di casa con Romelu Lukaku. Sarà per questo che l’arbitraggio è finito in secondo piano, ma ‘La Repubblica’ ne mette in luce degli aspetti.

Inter-Napoli, Repubblica non convinta dell’arbitraggio di Sozza: azzurri penalizzati

Secondo il noto quotidiano, in realtà la direzione del match da parte del fischietto Sozza avrebbe finito per penalizzare il Napoli, poiché “troppo tollerante con il gioco duro dei giocatori di Inzaghi”. Probabilmente è stato chiuso un occhio su diverse faccende, anche perché alcune circostanze sono state ben più evidenti. Ad esempio, il giornale sottolinea come il Napoli abbia faticato a riprendere gli automatismi, che l’avevano reso imbattibile nelle prime 15 giornate del campionato di Serie A.

Mister Luciano Spalletti nel post-partita comunque non ha fatto alcun riferimento alla gestione di Sozza né l’aveva fatto in riferimento alle polemiche sorte nei giorni successivi alla designazione da parte dell’AIA. Il tecnico ha invitato a mantenere calma e serenità: “Possiamo giocare meglio ma non abbiamo fatto male. Possiamo fare qualcosa di più, ma ci può stare di fare al di sotto del nostro massimo. Da parte nostra non cambia niente. Può succedere, a noi piacciono lo stesso i nostri calciatori”.