“Tutta Italia…”: Napoli, l’amara verità è questa

Il Napoli ieri ha perso contro l’Inter ed è chiaramente venuta fuori un’amara verità svelata dal giornalista in diretta

La sconfitta di ieri contro l’Inter ha riaperto il campionato, anche se il Napoli ha mantenuto un notevole vantaggio sulle dirette concorrenti. Sono cinque i punti in più sul Milan, sette sulla Juventus e otto sui nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è stata la prima a fare bottino pieno contro quella di Spalletti, rimasta per qualche giorno l’ultima nei top 5 campionati europei a essere imbattuta, dopo che il PSG era caduto sul campo del Lens. A decidere il match è stato il gol di Edin Dzeko dopo un grande assist di Dimarco.

Ma in linea generale, al di là della sconfitta -al Meazza contro l’Inter può perdere chiunque- è stata la prestazione a deludere i tifosi del Napoli. A livello fisico, infatti, i partenopei hanno mostrato delle defezioni evidenti in alcuni elementi, come Amir Rrahmani, ma anche Anguissa e Zielinski, con Kvaratskhelia che ha ricevuto tanti calci da Barella, Darmian e Skriniar. Il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli in diretta ha dato un’opinione interessante sulla partita.

Inter-Napoli, le parole di Camicioli

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tutta Italia tifava contro il Napoli. Gli scudetti si vincono in modi diversi, in questo mese può succedere ancora di tutto, dipende dalla condizione fisica e psicologica. Non ci sono cose scontate, se il tiro di Raspadori al 90′ va dentro è tutto diverso e parliamo d’altro”. Parole chiare, che dimostrano come il cammino dei partenopei abbia messo in seria difficoltà Milan, Juventus e, appunto, anche l’Inter.

Tutte le big vogliono vincere lo scudetto, ad oggi ci sono quattro squadre che possono farlo. Quella più in vantaggio di tutte è il Napoli, che se non si farà condizionare dalla prima sconfitta in Serie A della stagione, può tranquillamente arrivare all’obiettivo. Non dovrà farsi prendere dal panico contro Sampdoria e Juventus, altre due partite importantissime per il prosieguo del campionato.