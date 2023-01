👀 Occhio Napoli: la notizia preoccupa i tifosi, ma fa godere De Laurentiis

Il Napoli preoccupato dopo l’ultimo turno, la notizia turba i tifosi. Eppure è la stessa che rischia di far godere il presidente De Laurentiis

Non è un giovedì dolce per il Napoli, che è ripartito col piede sbagliato in campionato. Ieri la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è caduta sotto i colpi dell’Inter e sotto le luci di una San Siro nerazzurro davvero scatenata. D’altronde, i tre punti sugli azzurri consentono agli uomini di Simone Inzaghi di restare attaccati alla lotta Scudetto. E di restare in scia del gruppo di testa, capeggiato dagli azzurri ancora capolista.

Un gruppo di testa dove è presente anche la Juventus, tra due giornate avversario proprio del Napoli. I bianconeri sono riusciti a strappare la settima vittoria consecutiva senza subire gol, raggiungendo la vittoria allo Zini con una rete dell’ex azzurro Arek Milik. Il polacco sta risultando decisivo per il cammino di alta quota della Vecchia Signora, trascinandola anche adesso che è orfana dell’infortunato Dusan Vlahovic. Un qualcosa che preoccupa i tifosi napoletani, ma che in qualche modo può far paradossalmente godere il patron Aurelio De Laurentiis.

Occhio Napoli: Milik spaventa i tifosi, ma può far godere De Laurentiis. Ecco svelato il motivo

Il motivo è molto semplice. L’exploit e la quinta rete in campionato di Milik con la Juventus preoccupa e non poco i tifosi del Napoli. Il polacco sarà presto prossimo avversario degli azzurri, che con gli ex in bianconero non hanno mai avuto buoni precedenti (basta chiedere a Gonzalo Higuain). È quanto spera in fondo anche la Vecchia Signora, che intanto è pronta a valutare già il suo riscatto dall’Olympique Marsiglia.

Una quasi formalità per la Juventus, come rivelano i media locali: per sette milioni di euro più eventuali bonus, la dirigenza sabauda si dice ferma a voler trattenere Milik a titolo definitivo. E di qui, la possibile e paradossale goduria per Aurelio De Laurentiis: in caso di riscatto da parte dei bianconeri, nelle casse del suo Napoli andrebbero oltre 2,5 milioni di euro, a causa della clausola del 30% della cifra. Una clausola pattuita con il Marsiglia all’epoca della cessione.