Napoli, purtroppo è tutto vero: è successo nel viaggio di ritorno da Milano

Il Napoli ha trovato la sua prima sconfitta al ritorno della Serie A in casa dell’Inter e nel viaggio di ritorno la situazione è pesata e non poco.

Il Napoli, con il ritorno in Serie A, non è riuscito a strappare neppure un pareggio all’Inter. Gli uomini di Luciano Spalletti si sono infatti arresi all’unico gol segnato da Edin Dzeko. San Siro si è rivelato amaro e il viaggio di ritorno non ha alleggerito lo stato d’animo.

Il Napoli, quindi, non è riuscito a fare risultato a Milano contro l’Inter ed è rimasto fermo a 41 punti in classifica di Serie A. La squadra di Spalletti, in ogni caso, non ha dimostrato quella garra propria della prima parte di stagione e ciò ha pesato. Non poco.

Adesso perciò l’obiettivo principale è quello di ripartite e di farlo nel miglior modo possibile. Con la speranza che la sconfitta di ieri non lasci scorie. L’atteggiamento durante il viaggio di ritorno è stato chiaro. Ecco cos’è successo.

Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter nessuno ha proferito parola durante il viaggio di ritorno

Come riferito quindi da ‘AreaNapoli.it’, il viaggio di ritorno da Milano a Napoli non è stato dei migliori per gli azzurri. O meglio, l’umore è stato quello che è stato. Perché ripartire con una sconfitta, in uno scontro diretto, alla ripresa della Serie A era tutto ciò che il club avrebbe voluto evitare.

In aereo perciò il silenzio della squadra è stato assordante. Spalletti in primis, così come i suoi giocatori, hanno mostrato tutta la propria per una partita persa senza creare poi tante situazioni pericolose contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

“Al fischio finale i giocatori partenopei hanno lasciato il campo con il capo chino e la delusione per una gara che poteva andare diversamente. Nessun dramma, ma il rammarico è stato forte. Sull’aereo di ritorno che ha portato la squadra a Napoli vi era un silenzio assordante, ogni calciatore ha preferito concentrarsi su quanto avvenuto in campo”, ha rivelato appunto ‘AreaNapoli.it’.