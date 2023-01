Calciomercato Napoli, doppio addio dopo l’Inter? Cosa sta succedendo

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter, sta ragionando anche sul mercato: doppio addio in vista? Ecco cosa sta succedendo.

Il Napoli, quindi, dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter è chiamato a ripartire. Da difendere c’è un primo posto in classifica su cui, adesso, hanno messo gli occhi e i pensieri diversi club in corsa. Dopo lo stop, il primo di questa stagione, la società sta valutando anche due situazioni in particolare. Ci sarà l’addio? Le ultime.

Il Napoli deve necessariamente ripartire dopo la sconfitta arrivata contro l’Inter a San Siro nella serata di ieri. Il gol di Edin Dzeko ha condannato una squadra poco motivata, o almeno quella è stata la sensazione data dal campo.

Adesso è il momento di reagire e di mantenere ben salda la concentrazione. Ci sono ancora tanti impegni da affrontare e non è più concesso commettere passi falsi. Nel frattempo, però, sul mercato si stanno svolgendo diverse valutazioni. Con i profili di Diego Demme e Salvatore Sirigu probabilmente prossimi all’uscita.

Calciomercato Napoli, il futuro porta Demme e Sirigu verso l’addio? Le ultime

Il Napoli adesso, oltre alle logiche di campo, è chiamato a riflettere anche sul mercato. Con due nomi in particolare che appaiono sempre più in bilico. Si tratta di Diego Demme e Salvatore Sirigu che tra le file azzurre non hanno trovato fin qui spazio. E che vorrebbero tuttavia giocare quanto più possibile.

Del loro destino ha parlato quest’oggi il ‘Corriere dello Sport’, accostando Demme all’Adana Demirspor di Montella e Sirigu al Cagliari di Ranieri, club che ha già segnato in passato la carriera dell’estremo difensore. “Il mercato, si sa, vive già di tormenti: ne ha Diego Demme (31 anni) che piace, sembra parecchio, a Vincenzo Montella, protagonista con l’Adana Demirspor d’un campionato di spessore (quarto, a otto punti dalla capolista ma con una partita in meno) e deciso ad osare”, si legge.