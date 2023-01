La richiesta dell’Inter a Sozza spiazza i napoletani: le telecamere riprendono tutto

Il Napoli è caduto in casa dell’Inter e ha registrato la prima sconfitta di questa stagione: la richiesta dei nerazzurri ha spiazzato i napoletani.

Il Napoli ha, quindi, nella serata di ieri a San Siro registrato la sua prima sconfitta casalinga di questa stagione 2022/23. Gli uomini di Spalletti sono sembrati scarichi e poco motivati, arrivando così a cadere a causa dell’unico, pesante, gol del match segnato da Edin Dzeko. Una richiesta da parte dei nerazzurri, però, ha spiazzato i napoletani.

Il Napoli, dunque, si è reso nel big match di ieri effettivamente poco pericolo per i nerazzurri. Kvaratskhelia ha mantenuto il freno a mano tirato, o almeno l’impressione data è stata proprio questa. Osimhen è stato contenuto dal gioco difensivo di Acerbi e ha impensierito poco la porta di Onana.

Dal canto suo, invece, l’Inter ha avuto un paio di occasioni mancate sotto porta e ha poi concretizzato il vantaggio solamente con Edin Dzeko a tu per tu con Alex Meret. Il gesto di Handanovic ha fatto però molto parlare i tifosi napoletani.

Inter-Napoli, il gesto di Handanovic è stato ripreso dalle telecamere: la richiesta a Sozza

Samir Handanovic è rimasto seduto in panchina, al suo posto ormai da diversi match è stato scelto come titolare Onana. Il portiere, però, si è reso comunque protagonista di un episodio che è stato ripreso dalle telecamere nel tunnel di rientro in campo.

Il nerazzurro, infatti, rivolgendosi all’arbitro della gara Sozza, gli ha riferito sorridendo davanti a tutti i presenti: “Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi eh!“. Un gesto e una frase che non sono passati inosservati e che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi del club partenopeo.

L’arbitraggio, in ogni caso, non ha inciso sul risultato finale. Cosa che molto probabilmente ha anche evitato che su questa frase, seppur detta in modo scherzoso, nascesse una polemica ben più aspra e duratura.