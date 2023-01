Napoli, Sirigu in partenza: chi sarà il nuovo vice-Meret? Spunta il nome

Salvatore Sirigu potrebbe lasciare Napoli in queste finestra invernale di calciomercato. Cristiano Giuntoli ha già individuato il nuovo vice-Meret.

Le prossime settimane saranno cruciali per Salvatore Sirigu. Il portiere è arrivato a Napoli ben consapevole che davanti a lui ci sarebbe stato Alex Meret, chiamato a prendersi il posto da titolare dopo gli ultimi anni di alternanza con David Ospina. Certo, l’ex estremo difensore del Paris Saint Germain avrebbe sfruttato ogni tipo di occasione, facendosi trovare pronto per l’evenienza. La verità è che Meret non ha assolutamente demeritato, anzi. Il portiere azzurro si è dimostrato più che affidabile, tirando fuori il carattere e tenendosi ben stretto quella maglia da titolare sognata in questi anni.

Per Salvatore Sirigu lo spazio è stato praticamente nullo, ed è probabilmente anche per questo che si sta guardando intorno. Le soluzioni non mancano per un portiere della sua esperienza, ma fondamentale è la volontà: cercare più spazio altrove o provare a giocarsi le sue carte, costituendo comunque un tassello importante nella corsa Scudetto del Napoli? Questo sarà il grande nodo da sciogliere per Sirigu nelle prossime settimane. I giorni i passano ed il tempo è sempre più ristretto per prendere una decisione definitiva.

Napoli, se parte Sirigu ecco il nuovo vice-Meret

E se dovesse partire Salvatore Sirigu, chi andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Meret? Per il secondo portiere del Napoli al momento si parla di offerte da parte di Cagliari e Reggina, compagini che militano in Serie B ma che gli darebbero un posto da titolare garantito. Due sfide affascinanti, tra l’altro, per due squadre che attualmente stanno lottando per la promozione (i calabresi più dei sardi, almeno allo stato attuale delle cose).

E il Napoli come pensa di cautelarsi in caso di partenza di Sirigu? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Giuntoli avrebbe già stilato un piano ben chiaro che non comporterebbe problemi in caso di addio dell’ex portiere della nazionale italiana classe ’87. Nell’operazione con la Sampdoria per l’arrivo di Bereszynski in azzurro e Zanoli a Genova, dovrebbe rientrare anche Nikita Contini che dunque tornerebbe anticipatamente a Napoli dopo il periodo di prestito in maglia blucerchiata. Il direttore sportivo azzurro, dunque, avrebbe individuato proprio in lui il ruolo di vice-Meret.