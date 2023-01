😱 Calciomercato Napoli, ufficialità a sorpresa: Spalletti esulta

L’ufficialità di calciomercato del Napoli è una grande sorpresa per Luciano Spalletti ed è accaduto poco prima del volo verso Genova: i dettagli.

É un giocatore del Napoli da meno di 24 ore e in meno di 12 ore ha fatto Genova-Napoli andata e ritorno. Si tratta del terzino destro Bartosz Bereszynski, annunciato quest’oggi come nuovo difensore azzurro. La trattativa era in essere fra il Napoli e la Sampdoria da alcune settimane. È sorta per la necessità di Alessandro Zanoli di avere a disposizione una squadra che gli garantisse maggiore spazio. Così come gli azzurri avevano bisogno di un ricambio d’esperienza in panchina pronto a subentrare a Giovanni Di Lorenzo in caso di necessità .

Così, proprio perché il destino è ironico, i due difensori si scambiano la maglia alla vigilia di Sampdoria-Napoli. Bereszynski è giunto in città questo sabato e ha svolto le visite mediche presso la struttura casertana di Clinica Pineta Grande, a pochi passi dal centro sportivo del club azzurro. Infatti, dopo aver ricevuto l’ok medico, il giocatore polacco ha firmato il contratto e si è unito ai compagni per la rifinitura prima della partenza verso Genova.

Proprio sui social il giocatore ha scritto un post d’addio alla Sampdoria, concludendolo con: “Non sto dicendo addio all’Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso!”. L’affare si è concluso comunque sulla base del prestito con diritto di riscatto, quindi sarà soltanto al termine della stagione che si capirà il prosieguo della carriera del 30enne a Napoli… o meno.

Sampdoria-Napoli, Bereszynski già convocato da Spalletti

La grande sorpresa è stata che mister Luciano Spalletti ha già inserito l’ultimo arrivato a Castel Volturno nella lista dei convocati per Sampdoria-Napoli. Oltre a una necessità , è stata sicuramente anche una scelta dai tratti strategici, poiché il giocatore conosce alla perfezione i blucerchiati e può aiutare la squadra con i suggerimenti sia dalla panchina che eventualmente in campo.

Di seguito la lista dei convocati di Spalletti al completo: Marfella, Meret, Sirigu, Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Min-Jae, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.