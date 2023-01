Calciomercato Napoli, non solo Bereszynski: arriva la seconda ufficialità

Dopo l’acquisto di Bereszyński, il Napoli ha provveduto ad effettuare un’altra operazione di mercato. Arrivata l’ufficialità.

Giornata importante, oggi, in casa Napoli. Il tecnico Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha spiegato di voler mandare in campo domani contro la Sampdoria una formazione iniziale differente da quella impiegata mercoledì a Milano. Previsti, come spiegato dall’allenatore, almeno 3-4 cambi la maggior parte dei quali interesseranno il centrocampo. Il club, inoltre, ha ufficializzato alcune operazioni di mercato.

Bartosz Bereszyński, dopo alcuni giorni di trattative, ha finalmente firmato il contratto che lo legherà alla società azzurra fino al termine dell’attuale stagione. L’intesa tra i partenopei e la Sampdoria è stata trovato sulla base della formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra in questione non è stata indicata nel comunicato pubblicato sul sito della società ma si parla di circa 1.8 milioni.

Un colpo che consentirà al mister originario di Certaldo di avere a disposizione un elemento esperto a livello internazionale (50 presenze con la maglia della Polonia) capace di far rifiatare sulla fascia destra Giovanni Di Lorenzo. Ma non finisce qua, perché a fronte di questo acquisto il Napoli ha provveduto ad effettuare anche una cessione. Quella, a titolo temporaneo, di Alessandro Zanoli.

Napoli, ufficiale la cessione di Zanoli

Il classe 2000, nell’ambito della stessa operazione che ha portato Bereszyński in Campania, è passato alla Sampdoria. Un trasferimento avvenuto in prestito secco. L’operazione, al pari di quella del polacco, è da considerare ufficiale. Sul sito della Lega Serie A, infatti, si può notare che il contratto che legherà il terzino alla Doria fino a giugno è stato già depositato.

Per Zanoli questa rappresenta un’occasione importante, da sfruttare nel migliore dei modi. Nella prima parte della stagione alla corte di Spalletti ha rivestito il ruolo della comparsa. Per lui una sola presenza in Serie A (datata 29 ottobre contro il Sassuolo) ed altre due in Champions League, per un totale di appena 21 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Non proprio il massimo della vita per un giovane in rampa di lancio. Ora, per lui, ecco la chance per imporsi in Serie A. In attesa, poi, di rientrare a Napoli a luglio.