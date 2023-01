😱 Calciomercato Napoli, tutto vero: doppio colpo definito per De Laurentiis

Doppio colpo vicino per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La società sfida e batte la concorrenza, portando a casa altri due calciatori per rinforzare la rosa.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è vigile tutto l’anno in tema di calciomercato. I contatti vengono fortificati e/o creati durante la stagione per poi concretizzarsi in occasione delle sessioni di trasferimenti. La linea che gli azzurri intendono seguire è quella di rinforzare la rosa di elementi sempre giovani, che cresceranno tecnicamente accanto ai profili più esperti, che ben conoscono la piazza. Certo, Bereszynski può rappresentare un’eccezione, ma con le giuste ragioni.

Il difensore 3oenne è giunto in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria per dare respiro a Giovanni Di Lorenzo durante la stagione in corso. In realtà è stato anche il modo per avere a disposizione un terzino già pronto e fine conoscitore della Serie A, mentre Alessandro Zanoli proprio in blucerchiato avrà modo di formarsi ancor di più e rendersi pronto per il futuro al Napoli.

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, nel frattempo la società ragiona su due profili giovani in forza al Bari, di proprietà di Luigi De Laurentiis, seguiti anche da squadre estere.

Napoli, si punta a un difensore e un attaccante del Bari: i nomi

In base a quanto riferisce il quotidiano, i calciatori presi in considerazione sono il portiere Elia Caprile e l’attaccante Walid Cheddira. L’estremo difensore veronese di 21 anni e il marocchino 24enne fanno gola sul mercato in particolare Cheddira era seguito dal Benfica, ma il Napoli pare aver già avuto la meglio. Pare che l’attaccante sarà acquistato subito ma lasciato in prestito in Puglia, mentre l’affare per Caprile potrebbe chiudersi direttamente a giugno, pur apparecchiandolo adesso.

Dato interessante rispetto a Cheddira è che per il Bari rappresenterà una grande plusvalenza, poiché la valutazione del cartellino è di circa 10 milioni di euro. Denaro fresco per le casse del club, ma non solo di quello del Bari. Il Parma, infatti, detiene il 50% dei diritti sulla rivendita del suo cartellino, quindi ne anela la cessione e anche il prima possibile.