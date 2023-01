“Non vi permettete, vi scottate”: Cassano fa arrabbiare (ancora) i napoletani

Antonio Cassano torna a far parlare di sé e si rivolge ancora una volta a una sua grande passione, mandando volente o nolente un messaggio ai tifosi del Napoli.

Le sue arringhe durante la ‘Bobo TV’ in onda su ‘Twitch’ l’ex attaccante italiano, Antonio Cassano, si è speso ad esaltare il genio di Leo Messi. La contrapposizione calcistica con Cristiano Ronaldo è divenuta addirittura un tormentone, che ha fatto adepti sui social più disparati. In effetti, l’ex Real Madrid ha atteso con ansia i Mondiali di Qatar 2022 per ammirare le gesta del calciatore del PSG con la propria Nazionale, sperando riuscisse a coronarsi campione del mondo. Ed è accaduto.

Grande gioia ed esaltazione quindi per Antonio Cassano, primo fan tra i suo fan, e perciò ne ha parlato durante l’ultima puntata andata in onda dell’ormai noto, apprezzatissimo e seguitissimo show di ‘Twitch’. Cassano ha descritto le sue sensazioni dopo Argentina-Francia e i sofferti rigori con El Dibu Martinez da protagonista: “Lele Adani ha pianto e io avrei voluto essere lì ad abbracciarlo. Ho i brividi nel rivedere quella immagine”.

Lele Adani è anche lui fra i grandi protagonisti della ‘Bobo Tv’ ed ha commentato per la RAI le sfide dei Mondiali, senza nascondere la sua passione per l’Argentina e anzi arrivando a commuoversi in diretta.

Cassano alla ‘Bobo TV’: “Messi è il più grande calciatore della storia”

“Rientro in trasmissione per l’amicizia che c’è fra noi e per continuare sulla nostra strada, ma io dal 18 dicembre 2022 posso anche non parlare più di calcio”, esordisce Cassano. Dichiarazioni che potrebbero sorprendere e invece hanno un perché molto preciso: “Il calcio si è fermato. È stata la mia più grande gioia sportiva, visto che nel 1999 era il giorno di Bari-Inter e mi è cambiata la vita. Il 18 dicembre il mio calciatore preferito e il più grande della storia ha fatto qualcosa di unico”.

Ormai l’ex calciatore italiano crede non ci siano più dubbi e rispetto all’annoso paragone fra Maradona e Messi prende la sua definitiva e netta posizione, che non farà piacere ai partenopei: “Fino al 17 dicembre continuavano a dire che gli mancava il Mondiale, dal 19 dicembre per me è cambiato il calcio. Nessuno più si deve permettere di fare paragoni con Messi perché nessuno gli si può avvicinare. Chi lo fa si scotta. Non rompetemi i co***ni: Messi è il più grande giocatore della storia”.