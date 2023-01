🎉 Napoli, salti di gioia per Spalletti: a sorpresa c’è la manna

Alla vigilia del match contro la Sampdoria arrivano ottime notizie per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Domani gli azzurri saranno ospiti della Sampdoria. Dopo lo stop contro l’Inter, prima sconfitta in campionato e seconda in stagione dopo quella di Anfield contro il Liverpool, il Napoli è intenzionato a ripartire immediatamente. Gli uomini di Luciano Spalletti sono concentrati al massimo per la sfida che li attende.

Dal lato della Sampdoria il tecnico Dejan Stankovic ha promesso battaglia. Nella conferenza stampa di oggi ha parlato di grande rispetto e stima per il Napoli e per Spalletti, ma al contempo promette battaglia. La sua Sampdoria non ha alcuna intenzione di partire già arresa e di non rendere la vita difficile agli azzurri. Ecco quindi che il tecnico partenopeo dovrà dar fondo a tutte le sue alternative al fine di scendere in campo nel migliore dei modi.

Tra le alternative che Spalletti potrebbe avere a disposizione c’è anche Bereszyński. Il nuovo acquisto azzurro, arrivato proprio dalla Sampdoria in uno scambio con Zanoli, potrebbe già essere disponibile qualora Luciano Spalletti lo ritenesse utile alla situazione. Superate le visite mediche l’ormai nuovo terzino azzurro si è già allenato con i compagni e potrebbe quindi essere convocato per Marassi.

Napoli, Bereszyński si allena col gruppo: potrebbe essere già convocato

Nel comunicato diramato pochi minuti fa dalla SSC Napoli si legge infatti di come il terzino destro ex Sampdoria abbia svolto e superato le visite mediche. Poco dopo ha anche svolto il primissimo allenamento agli ordini di Spaletti. Niente impedirebbe a questo punto di poterlo convocare già a partire proprio dal match che vede il Napoli contrapposto alla sua ex squadra.

Bereszyński arriva a Napoli dopo una lunga permamenza alla Sampdoria. Con la maglia blucerchiata Bereszyński ha disputato ben sei campionati e mezzi, essendo arrivato dal Legia Varsavia, nel 2016. In queste stagioni ha collezionato ben 186 presenze riuscendo anche a segnare un gol. Il terzino inoltre è presenza fissa con la nazionale polacca con la quale vanta 50 presenze, le ultime in occasione dei recenti Mondiali in Qatar.