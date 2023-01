Napoli, la strategia di Giuntoli per chiudere il colpo di gennaio

Il Napoli continua a lavorare al grande colpo di mercato, nonostante l’inserimento di altri club nella trattativa. Ecco il piano di Giuntoli.

L’esordio annuale in Serie A non è stato dei migliori, condannando il Napoli alla prima sconfitta stagionale in campionato. Ma ora il club partenopeo intende subito rialzare la testa e ripartire, in campo e anche fuori. Sul mercato, infatti, Giuntoli si sta muovendo per fare un colpo importante per gennaio, anche se la trattativa in corso è tutt’altro che semplice. La strategia campana, però, è chiara.

A riportarlo oggi è il ‘Corriere dello Sport’, che ha fatto il punto sul mercato azzurro. Dopo aver preso Bereszynski e mentre si guarda a nuovi rinforzi per l’estate, oggi l’obiettivo principale di Giuntoli è il famoso centrocampista centrale. L’operazione complessiva è nota: vendere Demme – fuori dai piani di Spalletti e con un ingaggio elevato – per puntare un nuovo giocatore. Giovane e di prospettiva, ma già in grado di dare un valido contributo alla causa da ora.

Di nomi ne sono girati molti, ma oggi quello in cima ai pensieri di Giuntoli e De Laurentiis è Azzedine Ounahi, 22enne rivelazione degli ultimi Mondiali con la maglia del Marocco. Il giocatore attualmente milita all’Angers ultimo in Ligue 1, ma il club francese vuole 20 milioni per lui.

La strategia del Napoli per assicurarsi Ounahi

Il talento marocchino ha attirato l’interesse di tante società in giro per l’Europa, tra cui Leicester e Marsiglia, e questo ha un po’ complicato le cose. Tuttavia il Napoli sembra al momento essere ancora la favorita nella corsa al centrocampista di Casablanca: la questione centrale riguarda però il cartellino. Per il ‘Corriere dello Sport’, Giuntoli non intende accettare i 20 milioni richiesti dall’Angers.

L’offerta del club campano potrà salire al massimo fino a 15 milioni, ma questo non significa necessariamente rinunciare ad acquistare Ounahi. De Laurentiis sarebbe disposto a inserire nella trattativa dei bonus che porterebbero la cifra massima praticamente a pareggiare le richieste cash dei francesi. Per provare a convincere ulteriormente l’Angers, il Napoli sarebbe disposto a lasciare Ounahi in prestito alla sua squadra attuale fino a fine stragione.