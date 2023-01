Occhio Napoli, dopo la sconfitta c’è la ‘sorpresa’: Spalletti spiazza tutti

Il Napoli è chiamato a ripartire dopo Milano. Spalletti cala il jolly, la sua sorpresa è pronta a spiazzare tutti i tifosi: ecco il motivo

La ripartenza è stata una vera e propria doccia fredda. La sconfitta di Milano ha riaperto il campionato, con tutte le altre big che si sono riavvicinate pericolosamente al Napoli di Luciano Spalletti. A preoccupare i tifosi, però, è stata anche e soprattutto la prestazione di San Siro: contro l’Inter, gli azzurri sono sembrati appesantiti e timidi. In totale differenza da quanto mostrato nella prima parte di stagione, ora la formazione partenopea è chiamata a rialzarsi e a farlo in tutta fretta.

Anche perché il prossimo avversario è complicato e tutt’altro che semplice. A Marassi, il Napoli dovrà affrontare una Sampdoria galvanizzata dalla vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. E soprattutto animata dal desiderio di omaggiare la scomparsa della leggenda Gianluca Vialli con una prestazione che resti nella storia del club. Senza contare, poi, che la formazione di Dejan Stankovic ha bisogno disperato di accumulare punti per la lotta salvezza, senza dover stare a guardare troppo chi avrà dinanzi a sé di domenica in domenica.

Napoli, che sorpresa verso la Sampdoria: Spalletti pronto a spiazzare tutti i tifosi, il motivo

Ragion per cui, il Napoli è chiamato a ritrovare subito sé stesso. E Luciano Spalletti è chiamato a dare immediatamente una svolta alla propria squadra, dopo la scialba sconfitta di San Siro. Per questo, il tecnico nativo di Certaldo sta valutando alcune piccole (ma importanti) sorprese di formazione. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, gli azzurri sono pronti a variare qualche uomo nell’undici titolare di Genova.

Non solo il rientro in difesa di Juan Jesus e Mario Rui, rispettivamente al posto di Rrhamani e Oliveira. Ma anche e soprattutto, Ndombele dal primo minuto al posto dell’appannato Anguissa. In attacco, Kvaratskhelia e Osimhen non dovrebbero lasciare il proprio posto, mentre Politano si avvia verso la panchina. Scalpita allora Lozano, anche se il ‘CorSport’ avverte: attenzione anche all’inedita ipotesi di Raspadori sulla destra.