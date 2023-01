Occhio Napoli, ora è tutto ufficiale: la notizia gela Spalletti

Il 2023 del Napoli è cominciato con una sconfitta. Il club azzurro vuole rilanciarsi subito, ma ora non sarà affatto facile.

Il campionato di Serie A è tornato dopo due mesi di sosta e ora tutte le squadre sono pronte per un grande ciclo di partite. La ripresa del Napoli di Luciano Spalletti non è stata delle migliori, gli azzurri hanno subito il primo ko stagionale in campionato. La sconfitta contro l’Inter pesa molto nelle dinamiche della Serie A, ma ora il club partenopeo non vede l’ora di ripartire e reagire.

Domani pomeriggio il club azzurro affronterà la Sampdoria di Dejan Stankovic, squadra in grande difficoltà ma che ha cominciato alla grande il 2023. La vittoria dei blucerchiati contro il Sassuolo ha riportato l’entusiasmo tra i tifosi e l’obiettivo del club è ora continuare la striscia positiva. Sampdoria e Napoli hanno due obiettivi totalmente differenti, ma entrambe le squadre sono più cariche che mai.

Domenica alle 18 ci sarà un Ferraris carico e desideroso più che mai di spingere la squadra verso un buon risultato. Non sarà facile per i blucerchiati, ma la situazione sembra, da ambo le parti, molto differente rispetto alla parte finale del 2022. Intanto in casa blucerchiata è arrivata una nuova importante buona notizia.

Sampdoria-Napoli, doppio rientro tra i padroni di casa

Stankovic deve fare i conti con una grande emergenza, con diversi calciatori che non sono ancora a disposizione. La Samp è in totale emergenza in attacco, soprattutto dopo la cessione di Caputo all’Empoli. De Luca, Pussetto e Quagliarella non sono a disposizione per il match di domani e in difesa anche Colley ha svolto lavoro differenziato. Stankovic ha agli uomini contati, ma può esultare per un doppio rientro.

Come riporta il sito ufficiale del club in casa blucerchiata sono tornati ad allenarsi in gruppo l’inglese Winks e soprattutto il centrocampista marocchino Sabiri. Il talentuoso calciatore ha disputato i Mondiali con la squadra rivelazione della rassegna iridata, ma era tornato malconcio. Ora è di nuovo a disposizione e Stankovic conta di schierarlo già contro gli azzurri. Un avversario temibile, bravo sui calci piazzati, che può rappresentare una nuova arma contro Luciano Spalletti e il suo Napoli.