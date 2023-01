Sampdoria-Napoli, avvertimento improvviso a Spalletti: tecnico spiazzato

Alla vigilia del match tra la Sampdoria e il Napoli arriva un avvertimento per il tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la prima in campionato, il Napoli vuole immediatamente ripartire. Per farlo e cercare i primi punti del 2023, gli azzurri devono fare visita alla Sampdoria. La squadra blucerchiata dopo un 2022 molto complicato ha iniziato l’anno nuovo con un successo contro il Sassuolo.

Il tecnico Dejan Stankovic vuole quindi sfruttare l’onda lunga dei tre punti a Sassuolo per fare uno sgambetto al Napoli. “La prestazione con il Sassuolo è stato positiva.” ha dichiarato il tecnico blucerchiato in conferenza stampa. “Dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita. Dobbiamo partire dalla concentrazione avuta contro il Sassuolo e migliorare.”

Stankovic è consapevole della forza del Napoli: “Gli azzurri arrivano a Marassi da indubbi favoriti. Hanno mostrato il loro valore in questa prima parte di stagione e sono i favoriti per il titolo. Sono un grande avversario e hanno un grandissimo allenatore, ma non non abbiamo paura. Giocheremo senza paura per onorare la maglia. Siamo pronti per questa sfida. Con il Sassuolo abbiamo vinto tanti duelli, dobbiamo ripeterci contro il Napoli.”

Il tecnico della Sampdoria ribadisce che la sua squadra scenderà in campo senza alcun timore e manda un messaggio a Spalletti: non ci saranno tre punti facili a Marassi. Questo nonostante qualche difficoltà di troppo dei blucerchiati tra le mura amiche. “Abbiamo lavorato anche su questo. E’ la nostra casa, deve essere la nostra forza.”

Infine un passaggio sullo scambio Bereszyński-Zanoli proprio con il Napoli: “Ringrazio tantissimo il calciatore. Ha dato tantissimo alla Sampdoria, ha onorato la maglia fino all’ultimo. Gli auguro davvero ogni bene per la sua carriera. Al contempo accolgo a braccia aperta Zanoli. Non vedo l’ora di poterlo valutare bene da vicino e capire come può inserirsi al meglio nella nostra squadra.”