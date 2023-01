Kvaratskhelia-Napoli, la scelta di Spalletti è netta: il tecnico spiazza tutti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è pronto alle prossime giornate di campionato. La formazione degli azzurri potrebbe cambiare.

Il Napoli di Luciano Spalletti è reduce da un periodo tutt’altro che semplice. La sconfitta contro l’Inter a San Siro è solo l’ultimo messaggio di una situazione piuttosto preoccupante. Le avvisaglie già erano arrivate ed a dire il vero i netti ko contro Villarreal e Lille in amichevole non portavano grandi sensazioni. Al momento gli azzurri sono in una condizione fisica precaria, ben distante dalla squadra che ha dominato mesi fa.

Nel match contro la formazione di Simone Inzaghi diversi calciatori sono apparsi stanchi o comunque fuori condizione, a partire dalle stelle del club Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. I due fuoriclasse, trascinatori nella prima parte di stagione, non hanno mai inciso e creato occasioni nel big match contro i nerazzurri. La squadra, Spalletti e i tifosi attendono una reazione, a partire dal match di domani contro la Sampdoria.

La formazione partenopea affronterà in pochi giorni una doppia sfida molto importante, la trasferta di Genova contro una Sampdoria apparsa in ripresa e soprattutto il big match del Maradona contro la Juventus di Allegri. I bianconeri sono una delle squadre più in forma del campionato e nessuno può più permettersi passi falsi. Il Napoli ha un vantaggio di cinque punti sul Milan e sette sulla Juve e non può più perdere terreno.

Sampdoria-Napoli, Spalletti pensa ai cambi

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli sta valutando dei cambi per la sfida contro il club blucerchiato. Nello specifico il tecnico toscano pensa di lanciare dal primo minuto il francese Ndombele e il macedone Elijf Elmas, apparsi tra i migliori negli ultimi giorni. Per fare ciò non sono escluse scelte clamorose.

La rosea sottolinea che il club partenopeo potrebbe lasciare fuori Kvicha Kvaratskhelia, per la prima volta bocciato e lasciato solo in panchina. Identica scelta anche per Zielinski, apparso ancora indietro e reduce dalle difficoltà dell’ultimo Mondiale. In attacco occhio a Giacomo Raspadori, in gran forma e che potrebbe rappresentare una scelta a sorpresa del tecnico.