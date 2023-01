Calciomercato Napoli, un nuovo club piomba sull’azzurro: tifosi gelati

Mentre il Napoli definisce alcuni colpi di calciomercato in entrata, resta aperta una porta per la cessione del calciatore azzurro: un altro club si è fatto avanti.

Resterà o partirà? Probabilmente la situazione di Diego Demme con il Napoli si definirà solamente nelle ultime settimane della sessione invernale di calciomercato. La società azzurra non ha fretta di definire l’addio dell’ex capitano del Lipsia, anche perché al momento non pare avere grossi obiettivi immediati per la mediana, se non nomi che riguardano il futuro.

Gli intoppi da risolvere erano in difesa e pare che la situazione si sia già schiarita. Alessandro Zanoli è stato girato in prestito alla Sampdoria per farsi le ossa, mentre l’alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo in difesa è il navigato terzino Bereszynski, arrivato a titolo temporaneo con diritto di riscatto proprio dai blucerchiati. Nel frattempo terzo e ultimo affare che potrebbe essere in dirittura d’arrivo con i genovesi sarebbe il rientro di Contini come portiere, alle spalle di Alex Meret.

Tuttavia, a Diego Demme non mancano estimatori, ragion per cui la società azzurra si trova ad analizzare l’evolversi dei fatti e a tenersi pronta in vista di un possibile scenario di vendita del centrocampista.

Calciomercato Napoli, Demme torna in Germania? Nuove pretendenti per il centrocampista

In base agli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Germania, le pretendenti per il giocatore azzurro sono in crescendo. D’altronde in Bundesliga Diego Demme si è fatto apprezzare tantissimo con la maglia del Lipsia fino all’approdo al Napoli nel 2020. Potrebbe ripetersi ed è ciò a cui anela l’Augsburg, nuova squadra sul mediano. La situazione in classifica (è quattordicesimo) starebbe spingendo la società alla ricerca di un profilo d’esperienza che possa aiutare alla risalita.

Demme piace anche all’Hoffenheim e all’Eintracht Francoforte, che sarà il prossimo avversario del Napoli in Champions League, agli ottavi di finale della competizione. Il Napoli resta comunque stabile sulla decisione di trattenerlo ancora, poiché il suo contributo può essere importante durante la seconda parte di stagione. La decisione finale, a condizioni buone per gli azzurri, sarà allora ad appannaggio del centrocampista e del suo entourage.