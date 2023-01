“Affare sbloccato”: Napoli, la notizia è una manna: Spalletti gongola

Il Napoli si sta dimostrando più attivo del previsto in sede di calciomercato e infatti sta per sbloccarsi un altro affare che mantiene alta l’attenzione della dirigenza azzurra.

L’asse che conduce da Napoli a Genova è piuttosto caldo, in queste settimane. Al di là di Sampdoria-Napoli, in programma questo pomeriggio alle 18:00 a Marassi, sono le due dirigenze ad aver stabilito un collegamento piuttosto stretto e conveniente per entrambe. Proprio alla vigilia della sfida di campionato, ad esempio, è stato ufficializzato uno scambio di terzini difensivi: in azzurro è giunto Bereszynski e alla Samp è finito Alessandro Zanoli. Fra l’altro entrambi saranno parte della partita, sebbene a maglie invertite.

Una negoziazione alla quale la società di Aurelio De Laurentiis si è dedicata con attenzione, poiché voleva consentire al giovane Zanoli di andare in una squadra che potesse garantirgli maggiore continuità e al contempo aveva bisogno di un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo già pronta e che potesse accettare di buon grado la panchina.

Le operazioni difensive per il Napoli non sono finite, perché il club pensa anche a un portiere. La posizione di Salvatore Sirigu potrebbe conoscere un’evoluzione verso Cagliari e anche la sua condizione fisica è tenuta sotto osservazione.

Contini torna al Napoli? Affare sbloccato con la Sampdoria

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di ‘SKY’, il Napoli starebbe lavorando al rientro di Nikita Contini. Il portiere classe ’96 è di proprietà della compagine azzurra, ma l’aveva girato in prestito proprio alla Sampdoria. Tuttavia, la società blucerchiata sta ricercando sul mercato un secondo portiere perché l’ucraino vuole rientrare in azzurro, appena saputo che la società è concentrata su un secondo di Meret.

A confermare l’asse di rientro sarebbero le ultime mosse della Sampdoria. Il club aveva sondato Igor Vekic del Pacos de Ferreira, ma non si è riuscito a intavolare l’affare. Il profilo più caldo è Martin Turk del Parma. Lo sloveno classe 2003 è più alla portata e ci sarebbe già l’assenso del club proprietario. La trattativa prosegue e nei prossimi giorni potrebbe essere definita l’intesa in prestito fino a giugno. Da stabilire resta se il titolo temporaneo prevederà opzione oppure obbligo di riscatto. Quando ciò sarà messo nero su bianco, Contini potrà fare ritorno a Napoli.