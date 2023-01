“Forza Napoli”: Izzo spiazza tutti dopo Monza-Inter

Il Monza strappa un pareggio contro l’Inter oltre il 90′ e Armando Izzo in diretta non riesce a trattenere la sua passione per il Napoli.

La Juventus accumula vittorie, l’ottava, e non subisce reti e l’Inter ha vinto lo scontro diretto di mercoledì. Uno scenario non idillico per il Napoli, che con le unghie e con i denti cerca di difendere il primato in classifica, al momento sereno dei punti di vantaggio che comunque restano. Essere la squadra da inseguire e quella a cui tutti cercano di avvicinarsi può generare pressione. Senza dimenticare che nel frattempo il Milan vuole difendere il suo titolo di campione d’Italia.

In attesa della gara contro la Sampdoria a Marassi, un altro napoletano è sceso in campo questo sabato sera e ha fatto la sua parte non soltanto (com’è chiaro che sia) per la squadra nella quale milita, bensì anche per aiutare la squadra per la quale da sempre fa il tifo, vale a dire quella azzurra.

Di chi parliamo? Del difensore Armando Izzo. Il difensore è stato fra i protagonisti di Monza-Inter, terminata sul 2-2. Nel primo tempo i nerazzurri avevano ristabilito l’iniziale vantaggio con una rete di Lautaro Martinez, ma sono stati poi raggiunti oltre il 90′ dai rivali attraverso un autogol di Dumfries.

Monza-Inter, Izzo esulta in diretta e tifa… Napoli

Questo pareggio comporta, in attesa che termini la giornata di Serie A, l’Inter al quarto posto in classifica con 34 punti mentre il Monza è 14esimo a 17 in totale. Una posizione che al momento trasferisce serenità alla neopromossa e anche molta felicità all’interno dello spogliatoio. L’ha dimostrata Armando Izzo, il quale ha festeggiato per il pareggio al fotofinish con i compagni e ha voluto condividere il momento anche con i suoi sostenitori, attraverso una diretta su Instagram.

Durante il momento social, i più attenti hanno chiaramente sentito che nell’euforia del momento, il difensore si è lasciato scappare un “Forza Napoli!” piuttosto suadente. Ciò ha reso ancora più evidente che il giocatore italiano agli ordini di mister Palladino è orgoglioso del suo gruppo ma anche felice di aver in qualche molto “vendicato” il Napoli, la squadra del cuore, per la sconfitta del 4 gennaio e frenato la corsa di una delle big alla vetta della classifica. Ora tocca agli azzurri completare l’opera.