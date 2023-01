“È sempre bello”: Napoli, è tutto vero. Lo scatto social fa impazzire i tifosi

Proprio a poche ore di distanza da Sampdoria-Napoli sui social la foto che ha reso felici i tifosi azzurri e potrebbe portare fortuna per l’impegno odierno.

Ha trascorso così tanti anni in Italia da aver ottenuto la cittadinanza e, dopo stagioni e stagioni al Genoa, è rimasto a vivere in Liguria, ma Goran Pandev è anche uno degli attaccanti ai quali i tifosi del Napoli e la stessa società azzurra sono legati. L’esperienza professionale del macedone in terra partenopea è stata relativamente breve, dal 2011 al 2014. Tuttavia il suo contributo si è rivelato fondamentale. L’ex campione dell’Inter ha apportato la giusta esperienza internazionale e ha elevato il tasso tecnico del Napoli proprio mentre la squadra cresceva e s’imponeva al di fuori dei confini nazionali.

Ogni occasione allora è quella giusta per riabbracciarsi. D’altronde ad oggi Pandev si diletta nel ruolo di opinionista per ‘DAZN’, conoscendo benissimo la realtà del campionato italiano e avendo tra l’altro condiviso lo spogliatoio con giocatori e allenatori che militano in Serie A.

Sampdoria-Napoli, prevista per questa domenica 8 gennaio 2023 a partire dalle 18:00, è stata allora l’occasione perfetta per riunirsi con gli azzurri. L’ex centravanti è stato ospite nel ritiro della formazione guidata da Luciano Spalletti, dove ha salutato tutti e rivisto vecchi amici.

Napoli, che sorpresa: Pandev nel ritiro azzurro a Genova

A dare notizia del bell’incontro è stato lo storico magazziniere azzurro, Tommaso Starace, che sui social ha condiviso una fotografia in compagnia di Goran Pandev. L’ha anche commentato con: “È sempre bello vederti, amico nostro”. Nell’immagine appaiono anche altri membri dello staff tecnico azzurro e un sorridente Cholito Simeone, che ha condiviso con il collega di reparto la stagione 2016-17 al Genoa. Non poteva mancare quindi il portiere Salvatore Sirigu, anche lui ex compagno di squadra del macedone. Ma soprattutto il connazionale Eljif Elmas, al quale Pandev avrà dispensato consigli. D’altronde si tratta del calciatore considerato più importante nella storia della sua Nazionale.

Proprio Elmas sarà schierato titolare da Spalletti in occasione di Sampdoria-Napoli. Il macedone scalpita per un’occasione e negli sprazzi di Inter-Napoli che il mister gli ha concesso, ha dimostrato di essere tra i più in forma dopo la lunga pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e il Natale. Elmas condividerà il centrocampo con Anguissa e Lobotka. Sarà una grande occasione e Pandev potrebbe avergli passato qualche ottimo suggerimento.