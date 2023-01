Samp-Napoli, c’è una fantastica novità a sorpresa: accadrà prima del match

Il Napoli domani giocherà una partita molto difficile contro la Sampdoria, ma prima della gara ci sarà un’autentica sorpresa.

Il campionato, dopo la lunghissima pausa per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, è tornato mercoledì scorso, regalando subito dei risultati a sorpresa. Il Napoli, infatti, con la sconfitta rimediata contro l’Inter di Simone Inzaghi, è caduto per la prima volta in questa stagione. Tuttavia, la notizia della morte di Gianluca Vialli ha sconvolto tutto il mondo del calcio, e non solo.

La scomparsa dell’ex giocatore di Cremonese, Sampdoria e Juventus, dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas durata cinque anni, ha di fatto unico tutte le squadre di Serie A. Una volta ufficializzata questa notizia tristissima, per Gianluca Vialli si sono susseguiti tantissimi omaggi.

L’ex calciatore, infatti, è stato ricordato sia dalle squadre in cui ha militato sia da quelle avversarie. Tutto il mondo del calcio italiano, di fatto, si è unito in abbraccio per ricordare una delle sue figure più importanti degli ultimi trent’anni. Il Napoli, proprio nella giornata di domani, sfiderà la Sampdoria. Proprio il club doriano ha pronto un bellissimo omaggio per uno dei principali protagonisti dello Scudetto doriano della stagione 1990-1991.

Samp-Napoli, i doriani nel riscaldamento vestiranno una maglia speciale per omaggiare Gianluca Vialli

Come riportato da ‘Sportmediaset’, la squadra blucerchiata nel corso del riscaldamento pre gara della partita contro il Napoli di Luciano Spalletti, indosserà infatti una maglia speciale per ricordare proprio Gianluca Vialli. Oltre a questo bellissimo omaggio, i maxischermi dello Stadio Marassi trasmetteranno dei video dedicati sia all’ex centravanti che a Sinisa Mihajlovic.

Anche Luciano Spalletti ha voluto rendere omaggio a queste due grandi figure del calcio scomparse in queste ultime settimane. Il tecnico toscano, infatti, prima della classica conferenza di presentazione della gara di domani contro la Sampdoria, ha ‘indetto’ nella sala stampa di Castel Volturno un minuto di silenzio proprio per ricordare Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.