“Prevedibile”: Kvaratskhelia-Napoli, la sentenza sul calciatore è durissima

Dopo la partita di ieri arriva la sentenza su Kvaratskhelia destinata a far molto discutere i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori.

Osimhen ed Elmas regolano la pratica Marassi. Il Napoli supera la Sampdoria e riscatta immediatamente la sconfitta contro l’Inter. Tre punti fondamentali che consentono agli azzurri di rispondere al successo della Juventus, prossima avversaria in campionato, ma anche di guadagnare due punti sul Milan.

Una prova di carattere quella del Napoli, con diverse conferme. In primi appunto quella di Osimhen, il quale è tornato a bucare la rete come ci aveva ben abituato nel 2020. Per lui sono già 10 le reti in campionato. Una doppia cifra raggiunta quando ancora non è finito il girone d’andata. Da contraltare però c’è da segnalare la prestazione di Kvaratskhelia. Nonostante Spalletti nel post partita l’abbia difeso, secondo alcuni si tratta della seconda partita consecutiva in cui il georgiano non riesce ad esprimere a pieno le sue capacità.

Il Corriere della Sera non ci va per nulla leggero. Per il quotidiano milanese la prova di Kvaratskhelia è stato sottotono, con il calciatore che, seppur presente nelle principali azioni offensive del Napoli è risultato, stando alle parole usate dai giornalisti del Corriere “prevedibile”. Nonostante ciò gli viene comunque riconosciuta una certa volontà e una certa propensione a volersi riprendere la scena, seppur in maniera appunto prevedibile e poco incisiva.

Kvaratskhelia, le parole di Spalletti: “Giocato una partita splendida”

Come detto la disamina del Corriere della Sera non trova conferma nelle parole di Luciano Spalletti. Il tecnico napoletano ha infatti lodato la prova del georgiano nella conferenza post partita: “Ha giocato una partita splendida sotto tutti i punti di vista. Gli avversari in campo si disponevano sempre ordinati e lui è entrato bene in area di rigore e ha fatto le sue solite serpentine.

Anche sulla sostituzione, con Kvaratskhelia che ha lasciato il posto a Lozano attorno all’ora di gioco, Spalletti ha voluto immediatamente chiudere la questione: “Abbiamo a disposizione cinque cambi, è compito mio decidere quando è chi togliere. Decido io e faccio come mi pare.”