Napoli, carte scoperte: annuncio ufficiale e rivelazione a sorpresa

Una rivelazione che mette in allerta anche il Napoli. Arriva direttamente dalla Turchia e riguarda il futuro di uno dei giocatori azzurri.

E Diego Demme decidesse di lasciare Napoli? Se ne parla ormai da diverse settimane, ma non si è ancora arrivati ad una decisione definitiva. I fatti stanno cosi: il centrocampista tedesco vorrebbe giocare di più, com’è giusto che sia, e si è guardato intorno nelle ultime settimane. Di sicuro il periodo di sosta è stato riflessivo per il giocatore tedesco, nell’andare anche a capire cosa fare ed esattamente cosa chiedere al Napoli. Parlare con Spalletti per cercare di infilarsi in qualche pertugio che possa portarlo in campo un po’ più spesso, oppure avanzare richieste di cessione a Cristiano Giuntoli.

Ad oggi la situazione non è molto chiara. Ci sono club che si sono interessati a Demme nel corso degli ultimi mesi, soprattutto conoscendo la volontà del giocare di voler chiarire il suo futuro aprendo anche ad un’ipotetica cessione. E cosi per Demme sono emerse diverse soluzioni: dalla Salernitana al Monza, tanto per restare in Serie A. Ci sono anche alcune piste estere, una porta molto lontano da Napoli.

Napoli, Demme e la Turchia: l’annuncio di Montella

L’Adana è un’altra squadra che ha messo gli occhi su Demme. Il giocatore tedesco farebbe al caso di Montella, che proprio durante la sosta ha giocato in amichevole contro gli azzurri. Possibile che in quell’occasione si sia parlato tra dirigenti anche del futuro del centrocampista tedesco. Proprio l’allenatore italiano, tra l’altro, ha parlato del futuro e del mercato, ed in particolare di Demme, ai microfoni di ‘Radio Anch’io’.

“Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita”, ha spiegato Montella. “E’ comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A”, ha poi rivelato schiettamente l’allenatore italiano. Dunque, non un’infatuazione improvvisa quella di Montella, ma un inseguimento che dura ormai da diversi anni.