“Ha chiesto scusa…”: caso Monza-Inter, spunta l’inatteso retroscena

In queste ore è stato svelato un curioso retroscena sulla gara tra il Monza di Raffaele Palladino e l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo la vittoria di mercoledì scorso contro il Napoli di Luciano Spalletti, l’Inter ha fatto un mezzo passo falso. Nella gara di ieri sera contro il Monza del napoletano Raffaele Palladino, infatti, i nerazzurri non sono andati oltre il risultato di pareggio per 2-2.

I nerazzurri, di fatto, non hanno saputo gestire per due volte il vantaggio conseguito. L’Inter, infatti, ha sbloccato il risultato con Matteo Darmian al 10’, ma poi si è fatta raggiungere appena dopo un minuto dalla bella conclusione di Ciurria.

L’Inter, dopo il pareggio del Monza, ha comunque continuato ad attaccare ed è riuscita a passare di nuovo in vantaggio con il gol realizzato da Lautaro Martinez, bravissimo ad approfittare dell’errore di Pablo Marì. Ma i biancoscudati sono riusciti a pareggiare di nuovo con il gol dell’ex nerazzurro Caldirola. Tuttavia, il post gara è stato contraddistinto dalle polemiche per il fischio di Sacchi prima del gol di Francesco Acerbi.

Monza-Inter, spunta il retroscena: l’arbitro Sacchi ha chiesto scusa ai nerazzurri

Il direttore di gara, infatti, ha fischiato un presunto fallo su Pablo Marì, ma senza aspettare l’evoluzione dell’azione, terminato poi con la rete del difensore centrale nerazzurro. Sacchi, di fatto, è stato troppo precipitoso, visto che così ha impedito un possibile intervento del VAR. Lo stesso arbitro si è accorto dell’errore grossolano.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Juan Luca Sacchi avrebbe chiesto scusa all’Inter per aver rischiato sulla rete realizzata di testa da Francesco Acerbi. Secondo le ultime indiscrezioni, visto sia il caso analogo dell’anno scorso di Serra in Milan-Spezia che anche la mancata assegnazione di un rigore al Monza, il direttore di gara rischia ora un lunghissimo stop.

Lo stesso Simone Inzaghi, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, non ha nascosto la sua rabbia per la decisione dell’arbitro Sacchi: “Dopo cinque anni di VAR, non si può accettare un errore del genere. Stiamo parlando di un pareggio arrivato dopo un errore gravissimo. Siamo molto rammaricati”.