Vittoria col Napoli vanificata col Monza, Inzaghi non ci sta: furia in diretta

Dopo il pareggio della sua Inter contro il Monza, Simone Inzaghi non ha nascosto la sua rabbia per un determinato episodio.

Dopo il successo contro il Napoli di mercoledì prossimo, l’Inter di Simone Inzaghi non si è ripetuta questa sera. La ‘Beneamata’, infatti, ha pareggiato con il risultato di 2-2 il derby lombardo contro il Monza del napoletano Raffaele Palladino.

Tra i nerazzurri, di fatto, c’è tantissima amarezza per questo pareggio, considerando che sono passati in vantaggio per ben due volte nel corso del match. L’Inter, infatti, è prima passata in vantaggio con Darmian al 10’, ma si è fatta raggiungere un minuto dopo dal bel gol realizzato da Ciurria.

La ‘Beneamata’ è stata brava poi ad andare di nuovo avanti con Lautaro Martinez, bravissimo a sfruttare un errore grossolano di Pablo Marì, anche se si è fatta beffare nei minuti finali dal gol dell’ex nerazzurro Caldirola. Al netto del pareggio subito contro il Monza, Simone Inzaghi non ha mostrato la sua rabbia per un fischio dell’arbitro Sacchi pochi secondi prima di un gol realizzato da Francesco Acerbi sul risultato di 2-1 per i nerazzurri.

Monza-Inter, Simone Inzaghi protesta contro l’arbitro Sacchi: “Non doveva fischiare prima del gol di Acerbi, è un grave errore”

Il tecnico dell’Inter ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Siamo molto arrabbiati, dopo cinque in cui è stato introdotto il VAR è stato commesso un errore davvero grave. Siamo qui a parlare di un risultato di pareggio che arriva dopo un grande errore. C’è tanto rammarico”.

Simone Inzaghi ha poi continuato il suo intervento: “Troppi gol presi in trasferta? Sì è vero, lontano da San Siro concediamo troppo. Dispiace molto per questo pareggio, perché venivamo da due successi importanti come quelli contro l’Atalanta ed il Napoli. Cosà dirò alla mia squadra? Che dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare. Adesso dobbiamo cercare di vincere partite che sono alla nostra portata, come quella di stasera contro il Monza”.