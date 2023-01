“Non ha vinto niente!”: Napoli, il giornalista non ci sta e sbotta in diretta

Il Napoli è tornato alla vittoria battendo 2-0 la Sampdoria in trasferta ma le polemiche non mancano. Un giornalista sbotta in diretta.

Il ko patito per mano dell’Inter è stato subito archiviato. Il Napoli infatti, grazie alle reti siglate da Victor Osimhen e Eljif Elmas, ieri ha battuto la Sampdoria e conquistato tre punti fondamentali in ottica scudetto. Un successo che ha consentito di consolidare la vetta della classifica e mantenere il Milan e la Juventus (salita al secondo posto) a -7. Ora la concentrazione è rivolta al big match del 13 gennaio, con gli azzurri consapevoli del fatto che la strada verso lo scudetto è ancora lunga.

La squadra, dopo la sconfitta patita a Milano, ha reagito subito al “Ferraris” metabolizzando anche il rigore sbagliato al sesto minuto del primo tempo da Matteo Politano. Un errore, quello dal dischetto, che ha spinto i partenopei ad alzare ancora di più i giri del proprio motore. La resistenza dei padroni di casa è durata lo spazio di 19 minuti. Poi, ci ha pensato il nigeriano a far esplodere di gioia i propri tifosi.

All’82esimo, invece, è arrivato il gol del macedone (quarto sigillo in 16 apparizioni in campionato) impiegato dal primo minuto al posto di Piotr Zielinski. L’umore, in casa Napoli, è quindi tornato buono in attesa di sfidare, al “Maradona”, la Juventus reduce da 8 vittorie consecutive ed intenzionata ad accorciare le distanze in classifica. Per gli azzurri, intanto, la vittoria ai danni della Samp è valsa la conquista del titolo di “Campione d’Inverno”. Una definizione, questa, che piace poco a Fabio Caressa.

Napoli, le parole di Caressa sul titolo di Campione d’Inverno

Il giornalista quale, nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club’, ha replicato così a chi gli ha fatto notare l’accaduto: “Questa cosa mi sa un po’ di anni Ottanta. Prima aveva un significato, ma adesso? Campione di cosa? Uno è campione se vince qualcosa. A gennaio al massimo si alzano le Supercoppe, per il resto si è campione di poco”. Un invito, quindi, ai tifosi e alla squadra di mantenere un basso profilo.

Le gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions League saranno tante nelle prossime settimane. Ed il Napoli dovrà cercare di commettere il minor numero di errori se intende sollevare al cielo qualche trofeo. La piazza, in ogni caso, sogna ad occhi aperti. Le rivali sono ancora distanti e contro la Juventus il gruppo di Luciano Spalletti avrà l’occasione di fare un altro passo concreto verso il traguardo.