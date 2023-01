“Indagini penali…”: Napoli, tutta la verità arriva dal Comune

Il Napoli ragiona su una questione in particolare, rimasta bloccata, e tutta la verità stavolta è arrivata dal Comune: in corso indagini penali.

Il Napoli, dopo aver ritrovato la vittoria contro la Sampdoria, è già proiettato sul big match da giocare contro la Juventus. Ma nel frattempo, su una questione in particolare, è arrivata la verità direttamente dal Comune.

Il Napoli si sta concentrando sempre di più sul campionato ormai ripreso a pieno regime. Dopo la sconfitta subita contro l’Inter, è arrivata la vittoria contro la Samp. La Juventus, allora, sarà un ulteriore (importante) banco di prova per gli azzurri. Ma c’è anche un’altra questione a impensierire il club, una questione che riguarda un omaggio fatto al giocatore più importante della sua storia.

Quello di Diego Armando Maradona, a Napoli, è infatti un vero e proprio culto. E proprio in quest’ottica è stata creata una statua in suo onore da esporre per ricordare ogni giorno quella che è stata la sua presenza nella città partenopea. Ma non accennano a risolversi i problemi che si sono venuti a creare per questa creazione. Le ultime.

Napoli, parola all’assessore Ferrante: sulla statua di Maradona sono in corso indagini penali

Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato quest’oggi ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’. Nel corso del programma ‘Un Calcio alla Radio’ il politico ha detto la sua su quanto sta avvenendo con la statua di Diego Armando Maradona. “Attualmente è in corso un’indagine penale, quindi siamo fermi”, ha affermato l’assessore. Una situazione, quindi, che ancora stenta a sbloccarsi e per cui si stanno conducendo appunto indagini penali.

Ha poi aggiunto ulteriori informazioni sull’idea di creare una piazza dedicata a Maradona: “Attrae tanto, c’è un culto. Stiamo ragionando nel senso di dare una programmazione a questi flussi turistici. Così da dirottare i nostri turisti in punti meno conosciuti della città dove si ha modo di ricordare Maradona e per far conoscere altri aspetti della città altrettanto importanti, significativi e pieni di storia”.