Scontri tra tifosi di Napoli e Roma: arriva la nota ufficiale, attacco durissimo

Gli scontri avvenuti ieri sull’autostrada A1 tra tifosi del Napoli e della Roma sono stati condannati a più riprese. Condanna durissima anche in una nota ufficiale.

Nella giornata di ieri hanno tenuto banco gli scontro avvenuti sulla A1 tra tifosi di Napoli e Roma, che hanno portato addirittura al blocco autostradale da parte delle forze dell’ordine ed un disagio importante. Oggi si cerca di andare a ricostruire la vicenda, come si è arrivati ad una soluzione cosi pericolosa e violenta che potrebbe portare a delle conseguenze molto serie. Il tutto a poche ore di distanza dalle partita che sia la squadra azzurra che quella capitolina hanno poi giocato contro Sampdoria e Milan.

Bisognerà chiarire le dinamiche ed individuare i colpevoli di una dinamica assurda, che ha creato anche spavento tra i presenti. Poco c’entra il calcio, inutile chiarirlo, ed ovviamente anche i club sono chiamati a prendere le distanze da quanto accaduto. Lo ha fatto il Napoli, con un comunicato ufficiale apparso proprio in questi minuti sul sito del club. Una presa di posizione netta ed un attacco durissimo a coloro i quali si sono resi protagonisti di atti vandalici e degli scontri che si sono perpetrati sulla A1.

Scontri tra tifosi, il Napoli prende posizione: attacco durissimo dal club

Come ovvio che sia, i club non vogliono avere niente a che fare con quanto accaduto. E cosi il Napoli ha voluto non soltanto prendere le distanze, ma anche condannare fermamente quanto accaduto. In una nota ufficiale, il club partenopea invoca anche l’intervento del Governo, ed in particolare del Ministro dell’Interno Piantedosi, per prendere veloci provvedimenti contro quanto accaduto.

“Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti”, riporta la nota ufficiale del Napoli. “Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l’Italia e frequentare gli stadi”, prosegue ancora il comunicato del club partenopeo.

Poi un richiamo improntante, a quanto accaduto in Inghilterra per debellare definitivamente il fenomeno degli hooligans: “L’Inghilterra negli anni ’80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci”, specifica il club. Insomma, ci si aspetta un intervento duro da parte delle istituzioni, o almeno questo è quello che vorrebbe la Ssc Napoli. E non solo, ovviamente.