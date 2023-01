“Non ci arrivo…”: Samp-Napoli, l’ex Milan punta il dito contro gli azzurri

Il Napoli, grazie alla vittoria sulla Samp, è tornato alla vittoria ma un ex calciatore del Napoli ha criticato gli azzurri.

Altri tre punti, per consolidare la vetta e mantenere a distanza di sicurezza le rivali. Il Napoli, dopo il ko rimediato mercoledì scorso sul campo dell’Inter, è tornato subito alla vittoria. A cadere sotto i colpi della capolista è stata la Sampdoria, rimasta così al terzultimo posto in classifica. La resistenza dei padroni di casa è durata lo spazio di 19 minuti. Poi, ci ha pensato Victor Osimhen a far saltare il tavolo ed indirizzare la gara in favore degli ospiti.

Una rete, quella siglata dal nigeriano (10 in totale in 13 apparizioni in Serie A), che ha consentito ai partenopei di giocare in maniera più sciolta e prendere in mano le redini del gioco. Il raddoppio è arrivato all’82esimo grazie ad Eljif Elmas, schierato titolare al posto di Piotr Zielinski (apparso ancora distante dalla forma migliore). Un due a zero rotondo, che ha consentito alla formazione allenata da Luciano Spalletti di conquistare il titolo di “Campione d’Inverno”.

Tutto positivo, quindi? Non del tutto, visto che sono diverse le criticità emerse allo stadio “Ferraris”. Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, continua a restare distante dagli standard qualitativi toccati nella prima parte della stagione mentre Matteo Politano è andato incontro al primo rigore sbagliato. Secondo Alessandro Costacurta, inoltre, in fase di costruzione della manovra gli azzurri non hanno particolarmente brillato.

Napoli, Costacurta critica il gioco degli azzurri

L’ex calciatore, ospite della trasmissione ‘Sky Calcio Club’, ha detto di aver visto “un Napoli impreciso” soprattuto da parte “di alcuni giocatori chiave come Di Lorenzo”. La squadra, in particolare, “non è riuscita a dominare la partita, almeno fino all’espulsione della Sampdoria”. In seguito Costacurta ha commentato il contrasto di gioco tra André Zambo Anguissa e Nicola Murru che ha generato il primo rigore per il Napoli.

“Davvero non ci arrivo, Murru stava controllando la palla. È il Var che richiama Abisso, ma non so spiegarmelo”. Parole destinate a far discutere. Il Napoli, intanto, si prepara al big match di 13 gennaio contro la Juventus risalita al secondo posto e reduce da 8 vittorie consecutive. Il gap tra i due club resta importante (7 punti) ma i bianconeri, nell’occasione, cercheranno di risalire ancora di più in classifica.