😮 Napoli, c’è un altro marocchino oltre Ounahi: “Lo vuole anche il City”

Più di un marocchino nella lista del Ds Cristiano Giuntoli per il calciomercato del Napoli, ma il competitor principale è il Manchester City: il gioco si fa duro.

L’instancabile direttore sportivo del Napoli insieme al suo staff è capace di arrivare davvero dovunque. L’abilità sta nel bruciare i tempi per evitare che i profili più interessanti diventino appetibili anche per altri club, generando così delle scomode aste. Nel caso del marocchino Ounahi è già troppo tardi. I Mondiali di Qatar 2022 sono stati una cassa di risonanza davvero fragorosa e il centrocampista dell’Angers ormai è un profilo osservato un po’ dovunque.

Ciò non significa per niente che il Napoli si arrenderà, ma la negoziazione non sembra semplice né economicamente contenuta. Il Marocco, tuttavia, è entrato nei colloqui giornalieri del club di Aurelio De Laurentiis anche per un altro motivo: al Napoli piace Bilal El Khannouss, centrocampista classe 2004 in forza al Genk, anche in prima squadra.

Il fatto che il giovane giocatore godi di cittadinanza belga aiuta a non sfruttare una casella da extracomunitario. Ciò risolve un problema importante nella formazione di un gruppo squadra, ma aumenta progressivamente l’appeal del calciatore. Infatti, El Khannouss già piace anche al Manchester City.

Napoli e City con gli occhi puntati su El Khannaouss del Genk: i dettagli

Secondo le informazioni riferite dal giornale locale ‘Het Laatste Nieuws’, El Khannaouss è stato visionato dagli scout del club inglese e la valutazione del cartellino del giocatore del Genk è salita tantissimo ultimamente, si parla di un valore di circa 30 milioni di euro. La società del Genk fra l’altro non ha intenzione di cederlo subito ed è ben consapevole di avere in rosa un elemento dall’immenso potenziale, destinato a una brillante carriera.

L’idea sarebbe quella di trattenerlo ancora in Belgio e consentirgli di crescere con serenità, d’altronde ha appena 18 anni, per poi rivederlo la prossima estate, ovvero quella del 2024. Fra un anno e mezzo la sua valutazione dovrebbe superare i 30 milioni di euro ed El Khannaouss divetterebbe facilmente il giocatore più costoso nel suo secondo paese. Ai Mondiali ha già esordito con la maglia del Marocco in occasione della gara contro la Croazia e in prima squadra col Genk ha raccolto ben 18 presenze. Il Napoli ci pensa, ma dovrà avere tempo, pazienza e finanze dalla sua.