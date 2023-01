Calciomercato Napoli, il PSG fa esultare gli azzurri: colpo in arrivo

Il Napoli ha un grande obiettivo su tutti in sede di calciomercato e la notizia che giunge sul PSG rincuora gli azzurri rispetto alla negoziazione e il suo buon fine.

La società di Aurelio De Laurentiis intende anticipare i tempi su tutti quando di fronte ha un calciatore dalle grandi potenzialità e giovane di età. Ciò significa che le prospettive di carriera sono lunghe e fruttosi e in azzurro potrebbero conoscere un exploit. È quanto accaduto, guardando ai fatti più recenti, con Kvaratskhelia ma anche Ostigard è da considerare un colpo di prospettiva, in tal senso.

Il profilo più apprezzato e seguito da Cristiano Giuntoli e il suo staff è Azzedine Ounahi, il centrocampista dell’Angers che con il Marocco ha dato mostra di virtù e qualità, durante i Mondiali di Qatar 2022. Trattare per il calciatore non è semplice. Il 22enne è molto seguito e la kermesse internazionale ne ha incrementato il valore, sebbene pare che gli azzurri non vogliano fare follie e restare intorno ai 15 milioni di euro. Nel frattempo, trattandosi di un profilo extracomunitario, la società non potrebbe tesserarlo a gennaio. La trattativa può essere imbastita adesso, sicuramente, ma conclusa soltanto per giugno.

La volontà di Ounahi potrà essere fondamentale a scartare le varie corteggiatrici, ma qualcuna si è fatta fuori da sola e il Napoli tira un sospiro di sollievo. Si tratta del PSG.

Napoli su Ounahi senza sosta, il PSG invece si tira indietro

Secondo le informazioni riferite attraverso il proprio profilo Twitter da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, il PSG non sarebbe interessato al centrocampista marocchino. Ounahi, infatti, non farebbe parte dei piani poiché il dirigente Luis Campos preferisce osservare i giocatori già in rosa e adottare una strategia diversa. Nello specifico, la società parigina punta sulla fiducia nei riguardi di Zaire Emery per quella porzione di campo.

La notizia è positiva per il Napoli, poiché il PSG è un’impresa competitiva economicamente e anche a livello d’immagine. Difficilmente ci si può avvicinare a una loro proposta quando avanzano con tutte le intenzioni. Allo stato attuale c’è la probabilità che Ounahi concluda la stagione all’Angers, ma in prestito poiché il Napoli proverà a chiudere l’affare nelle prossime settimane.