Juve-Napoli, è già polemica furiosa: bianconeri inviperiti, cosa è successo

Juve-Napoli è già nel mirino di una polemica furiosa, i bianconeri sono arrabbiati: ecco cos’è successo e cosa ha fatto scattare le polemiche dei tifosi.

La sfida tra Napoli e Juventus, si sa, porta con sé una grande carica di aspettative ma anche di tensione, da una parte e dall’altra. C’è stato ora un evento in particolare che ha fatto scoppiare la polemica: i bianconeri sono molto arrabbiati. Ecco cos’è successo.

Quest’oggi, in attesa del big match tra Napoli e Juventus che accenderà il weekend di Serie A che si avvicina, si sta al momento svolgendo la gara di Coppa Italia, ma tra le due squadre della primavera. Il risultato è al momento di 1-0 per i bianconeri.

I giovani si stanno giocando infatti il superamento degli ottavi della competizione e stanno già dando un assaggio della gara che sarà giocata venerdì in Serie A. Ma anche in occasione di questo impegno è già scoppiata la polemica: ecco cos’è accaduto.

Juve-Napoli, i bianconeri sono avanti ma un episodio ha fatto esplodere la polemica

Per la partita di Coppa Italia Primavera tra Juve e Napoli è stato scelto come arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa. A lui sono stati affiancati come assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Michele Piatti di Como. Proprio una sua decisione in particolare ha fatto scoppiare la polemica.

Dal momento che, al minuto 44, è stato espulso il giovane Rouhi per fallo su Lamine. Il motivo dell’espulsione è stata la chiara occasione da gol, non quindi la cattiveria del fallo. Lamine infatti, durante l’azione, ha anticipato Rouhi essendo già lanciato verso la porta. In quel momento allora Rouhi lo ha sbilanciato e l’avversario è perciò caduto.

Eppure, tramite il profilo ‘Twitter’ della Juventus FC Youth, la polemica dei bianconeri per la decisione presa dal direttore di gara non è certo mancata. E si è fatta fortemente sentire. Ciò rende ancora più tesa proprio l’attesa che già appare come una corda di violino per la partita dei big che ci sarà tra solamente tre giorni.