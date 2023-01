Caos Napoli, ora i tifosi tremano davvero: la sentenza gela tutti

Napoli, scoppia il caos dopo gli scontri sull’Autostrada A1 con gli ultras della Roma. La sentenza fa tremare i tifosi azzurri e non solo, ecco il motivo

Doveva essere una tranquilla domenica di calcio e, invece, sono ancora negli occhi di tutti gli scontri avvenuti l’8 gennaio tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma. Due manipoli di teppisti, che nel primo pomeriggio hanno terrorizzato il tratto dell’Autostrada del Sole, all’altezza della stazione di servizio di Badia al Pino, la stessa dove perse la vita nel novembre del 2007 l’ultras della Lazio, Gabriele Sandri.

Sull’accaduto continua ad indagare la Giustizia civile e penale, in attesa che questa faccia il suo corso e porti dietro le sbarre i primi veri responsabili. Anche perché c’è bisogno di chiarezza, soprattutto a poche settimane dal match del Maradona tra Napoli e Roma. Il 29 gennaio si sfideranno le due formazioni, mentre trapelano a destra e a sinistra indiscrezione circa eventuali provvedimenti estesi anche ai due club. Porte chiuse, divieto di trasferte e altro: sia i tifosi azzurri che quelli giallorossi non possono fare altro che tremare, in attesa delle sentenze.

Napoli-Roma, la sentenza tiene in ansia i tifosi: ecco cosa rischia davvero il Maradona, c’è l’indiscrezione

A fare chiarezza sull’avvenire, la redazione di ‘Radio Punto Nuovo’ lancia l’indiscrezione e rassicura (soltanto a metà) i supporters di casa Napoli. Il motivo è semplice: secondo fonti federali, sarebbe da escludere categoricamente la chiusura parziale o totale dell’impianto di Fuorigrotta in vista delle prossime partite. Infatti, non ci sarebbero le condizioni per far valere l’articolo 26 del codice di Giustizia Sportiva, inerente proprio alla responsabilità oggettiva dell’uno o dell’altro club coinvolto.

Discorso ben diverso, invece, per le trasferte. Sia i tifosi del Napoli che quelli della Roma tremano davvero in vista di una vera e propria stangata. Le trasferte – spiega l’emittente campana – vengono regolate dal Ministero degli Interni e dal CASMS, a lavoro per trovare una quadra sicura per i prossimi impegni. Possibile un inasprimento delle limitazioni per ambedue le tifoserie per le prossime gare, nonché una quasi certa chiusura del settore ospiti del Maradona in occasione del match del 29 gennaio, proprio tra Napoli e Roma.